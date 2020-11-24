دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجاوزت دول مجلس التعاون الخليجي مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وفقًا لإحصاء صادر عن جامعة جونز هوبكنز (JHU) يوم الثلاثاء.

ويبلغ إجمالي الحالات بين الدول الست التي تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين الآن 1،001،594 حالة وفقًا لجامعة جون هوبكنز.

وتتواجد أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، إذ بلغت 355.489 حالة.

وفيما يلي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول محلس التعاون الخليجي: