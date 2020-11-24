كيف تضمن حصول طفلك على احتياجته الغذائية بظل التعليم عن بعد؟

صحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
العادات الغذائية تبنى منذ الصغر.. كيف تضمن حصول طفلك على احتياجته الغذائية بظل التعليم عن بعد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح العديد من الطلاب يدرسون في المنزل في ظل ظروف مختلفة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ويجب أن لا تقلًل أهمية توفير الوجبات الصحية بظل التعليم الافتراضي.

قد يهمك أيضاً

الصحة السعودية تنصح ببدء رحلة خسارة الوزن للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا المستجد

وأكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية على تلك الأهمية في مقطع فيديو نشرته مؤخراً عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

ويجب على الأهل الحرص على تغذية أطفالهم بطريقة صحية وسليمة، إذ تتشكل العادات الغذائية في مرحلة مبكرة من العمر، وفقاً لما ذكره الفيديو.

ولذلك، كيف يمكنك ضمان حصول طفلك على احتياجاته الغذائية في السن الدراسية؟

  • احرص على تقديم خيارات متنوعة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية، مثل الحبوب والخبز، والحليب ومشتقاته، واللحوم، والفاكهة، والخضار، بالإضافة إلى الدهون
  • تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسية، ووجبات خفيفة خلال اليوم بشرط ألا يتجاوز معدل استهلاك السعرات الحرارية في اليوم الواحد 1،800 سعرة حرارية
  • تشجيعهم على شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً
  • استغلال تواجد الطلاب في المنزل طوال اليوم للجلوس معهم أثناء تناول الوجبات لتكون قدوة حسنة لهم عندما يأتي الأمر للغذاء الصحي

وتكمن أهمية الوجبات الغذائية الصحية خلال اليوم الدراسي في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للتركيز، وتحسين الأداء، والتحصيل الدراسي.

قد يهمك أيضاً

السعودية تسجل أقل معدل يومي لإصابات فيروس كورونا منذ أبريل

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.