متى سيتم تطعيم أول شخص بلقاح كورونا بعد الموافقة عليه؟ السلاوي يوضّح لـCNN

لم لن ينهي لقاح فيروس كورونا الجائحة على الفور؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في تصريح جديد، تحدث وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن طموح المملكة العربية السعودية في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لما لا يقل عن 70% من سكان البلاد بحلول نهاية عام 2021.

وفي تصريح لقناة الإخبارية السعودية الإثنين، أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن الهدف يكمن في توصيل اللقاح إلى أكبر عدد من السكان.

حجاج مسلمون يضعون أقنعة في المسجد الحرام في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية في 28 فبراير/شباط عام 2020. Credit: ABDEL GHANI BASHIR / Contributor

فيديو | د. عبدالله عسيري لـ #الإخبارية: نطمح أن تغطي لقاحات فيروس #كورونا 70% من سكان #المملكة بنهاية 2021 https://t.co/RBjkzcto3K

وقال العسيري إن الفئات التي لم تثبت إصابتها بفيروس "كوفيد-19" ستُعطى الأولوية للحصول على اللقاح، مضيفاً أنهم يطمحون بأن تغطي لقاحات كورونا ما يصل إلى 70% من مواطني ومقيمي المملكة خلال الأشهر القادمة، وبنهاية عام 2021.

وأشار العسيري إلى اللقاح سيكون متوفراً لجميع من في المملكة مجاناً لأنه يُعتبر من أغراض الصحة العامة.