7 خطوات لحماية عيون الأطفال في ظل التعلًم عن بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما حرص الأهل على نصح أطفالهم بالحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية. ولكن، أصبح ذلك أكثر صعوبة في ظل واقعنا الجديد وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأصبح العديد من الطلاب حول العالم يعتمدون على التعلم عن بعد من أجل الوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وبسبب زيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية في هذه الفترة، أوضح حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، كيفية الحفاظ على صحة عيون الأطفال.

لكي تحافظ على عيني طفلك أثناء #التعلم_عن_بعد، اتبع الإرشادات التالية:👇 #عش_بصحة https://t.co/2uZ74C2zcj

وإليك 7 خطوات لحماية عيون الصغار في ظل التعليم عن بعد: