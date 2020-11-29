7 خطوات لحماية عيون الأطفال في ظل التعلًم عن بعد

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بظل الاعتماد على التعلم عن بعد بسبب جائحة كورونا.. إليك 7 خطوات للحفاظ على صحة عيون طفلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما حرص الأهل على نصح أطفالهم بالحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية. ولكن، أصبح ذلك أكثر صعوبة في ظل واقعنا الجديد وجائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأصبح العديد من الطلاب حول العالم يعتمدون على التعلم عن بعد من أجل الوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وبسبب زيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية في هذه الفترة، أوضح حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، كيفية الحفاظ على صحة عيون الأطفال.

وإليك 7 خطوات لحماية عيون الصغار في ظل التعليم عن بعد:

  • خذ استراحة كل 20 دقيقة
  • ارمش بعينك باستمرار لترطيبها
  • عند الشعور بالجفاف، استخدم القطرات المُرطبة
  • اضبط إضاءة الغرفة وتجنب الإضاءة الساطعة
  • ابعد الشاشة عن عينيك
  • قلل من سطوع الشاشة، وحافظ على نظافتها
  • قلل من استخدام الهاتف قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات
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