لتجنب القلق..6 سلوكيات لتحسين صحة أطفالكم النفسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواجه الأطفال مجموعة من التحديات في حياتهم اليومية والتي قد تؤثر عليهم، في ظل الظروف الحالية خلال جائحة فيروس كورونا.
وأوضح حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، ما يمكن للبالغين القيام به للمساعدة.
وإليكم مجموعة من السلوكيات اليومية لتحسين صحة أطفالكم النفسية، وتجنب القلق:
- اقضوا مدة زمنية للحوار مع طفلكم
- شاركوا أطفالكم في حل ما يصعب عليهم
- تفهموا الصعوبات التي يواجهها الأطفال وكونوا عوناً له
- شجعوه على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأصدقاء
- احرصوا على غرس التفكير الإيجابي
- اكتشفوا مواضع القوة والضعف واسعوا إلى تعزيزها وإصلاحها