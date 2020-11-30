لتجنب القلق..6 سلوكيات لتحسين صحة أطفالكم النفسية

العودة إلى المدارس.. نصائح لتعليم طفلك من ذوي الاحتياجات الخاصة عن الجائحة

أحد أفضل الأشياء التي تقدمها لطفلك.. نصائح حول نوم الأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواجه الأطفال مجموعة من التحديات في حياتهم اليومية والتي قد تؤثر عليهم، في ظل الظروف الحالية خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضح حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، ما يمكن للبالغين القيام به للمساعدة.

هنا مجموعة سلوكيات يومية تحسن صحة طفلك النفسية👇🏼 #عش_بصحة https://t.co/noHxExuEFI

وإليكم مجموعة من السلوكيات اليومية لتحسين صحة أطفالكم النفسية، وتجنب القلق: