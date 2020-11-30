لتجنب القلق..6 سلوكيات لتحسين صحة أطفالكم النفسية

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بظل جائحة أو بدونها.. كيف يمكنك تحسين صحة طفلك النفسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواجه الأطفال مجموعة من التحديات في حياتهم اليومية والتي قد تؤثر عليهم، في ظل الظروف الحالية خلال جائحة فيروس كورونا.

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وأوضح حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، ما يمكن للبالغين القيام به للمساعدة.

وإليكم مجموعة من السلوكيات اليومية لتحسين صحة أطفالكم النفسية، وتجنب القلق:

  • اقضوا مدة زمنية للحوار مع طفلكم
  • شاركوا أطفالكم في حل ما يصعب عليهم
  • تفهموا الصعوبات التي يواجهها الأطفال وكونوا عوناً له
  • شجعوه على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأصدقاء
  • احرصوا على غرس التفكير الإيجابي
  • اكتشفوا مواضع القوة والضعف واسعوا إلى تعزيزها وإصلاحها
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