5 نصائح لاستضافة حفلة افتراضية في ظل جائحة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع ارتفاع أعداد الحالات في جميع أنحاء العالم، ضمنت جائحة فيروس كورونا بالنسبة لمعظمنا -على الأقل أولئك الذين يخططون لاتباع الإرشادات الحكومية- أنه قد حان الوقت للاحتفال بالأعياد في البيئة الافتراضية ذاتها مثل العمل والمدرسة.

ولكن، ما الذي يجب أن تفكر فيه أثناء التخطيط لقضاء الأعياد والعطلات؟ وكيف يمكنك أن تجعل ذلك لا يُنسى؟

وفيما يلي 5 طرق للتألق خلال الأعياد والعطلات:

اجعلها منتجة

بحلول هذه المرحلة من الوباء، أي ثمانية أشهر والعد مستمر، سجل البالغون والأطفال وربما حتى الحيوانات الأليفة العائلية مئات الساعات على Zoom. وعلى هذا النحو، من المهم التفكير في عطلة افتراضية كفرصة للقيام بشيء خارج عن المألوف.

واقترحت بولا ريزو، المدربة الإعلامية والمؤلفة في مدينة نيويورك، أن ينظر مضيفو العطلات إلى الحدث الافتراضي، على أنه فرصة للإبداع. تخيل الأمر كما لو كنت تنتج برنامجاً تلفزيونياً واسأل نفسك: ما الذي تريد أن يتذكره الناس عنه؟

وبلغت ريزو 40 عاماً خلال جائحة فيروس كورونا، واضطرت إلى إلغاء خططها الكبيرة للسفر إلى أوروبا. ولا تزال ترغب في القيام بشيء رائع، فقد وظفت ساقياً لتوجيهها وأصدقائها وعائلتها من خلال تذوق النبيذ والطعام. وأرسلت أفكاراً لقائمة الطعام وأنواع النبيذ التي يجب شراءها قبل الحفلة. وحتى أنها استأجرت مصوراً قام بالتقاط الصور وإنشاء مقطع فيديو لتوثيقه للأجيال القادمة.

وقالت ريزو إنه بينما تنصح الأشخاص بعدم استخدام خلفيات Zoom المخصصة للعمل، فإن دمجها في حدث عطلة افتراضي يمكن أن يجعل الاحتفال أكثر متعة. وقالت إن المضيف يمكنه تحدي أفراد الأسرة المشاركين لإنشاء خلفياتهم الخاصة، ونوع من المسابقة التي تقدم الجوائز بناء على الأصالة والاهتمام بالتفاصيل والأجواء العامة، على سبيل المثال لا الحصر.

وتابعت أن "الاحتمالات لا حصر لها ويمكن أن تزيد من المتعة".

اجتمعوا حول الطعام والمشروبات

واختبرت ريزو أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، أن الطعام والشراب يوفران فرصة واضحة للأصدقاء وأفراد العائلة للالتقاء خلال العطلات الافتراضية.

ويمكن أن يكون هذا سهلاً مثل تشغيل تطبيق Zoom خلال العشاء، على الرغم من أنه قد يكون عليك الاستثمار في شاشة وجهاز عرض حتى لا يضطر الأشخاص إلى التحديق لرؤية الجدة والجد في صندوق على كمبيوتر محمول.

وفي مدينة سولت ليك، كانت الكاتبة ليندساي إيغار تخطط لبناء إجازتها الافتراضية حول الحلوى. وقالت إيغار، التي تحب الخبز، إنها تتوقع خبز فطائر صغيرة بنكهات مثل التفاح، والهيل، وزبدة الفول السوداني، والشوكولاتة، واليقطين، ثم وضعها في صناديق بنية اللون، وتوزيعها على أفراد الأسرة في المنطقة، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع.

دمج الترفيه

جميع الأحداث الحية أفضل مع الترفيه، واحتفالك الافتراضي بالعطلة ليس استثناءً.

طريقة واحدة للارتقاء إلى مستوى التحدي، تتمثل بتكليف أولادكم بتشغيل مقاطع فيديو موسيقية جذابة طوال الحدث.

ويحتفل الكنديون بعيد الشكر في يوم الاثنين الثاني من شهر أكتوبر، مما يعني أنهم قد مروا بالفعل بأحداث افتراضية للعطلة السنوية. ومن أجل التجمع الافتراضي للعائلات، سافر جون غونتر وعائلته من منزلهم في وينيبيغ إلى كوخ العائلة في غراوسدين بوينت، مانيتوبا.

وفي مكان مريح في أماكن العطلة في الشمال، شغلت العائلة تطبيقات Zoom وتواصلت مع الأقارب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وبالعودة إلى الولايات المتحدة، قامت بعض العائلات ومجموعة كبيرة من الشركات بنوع مختلف من العروض: عمل سحري احترافي مصمم للاجتماعات الافتراضية.

وتتضمن الحفلة المكونة من رجلين، والتي يطلق عليها اسم Digital Deception، الواقع المعزز، والكمامات عالية التقنية، لتزويد الجماهير بجلسات تتخذ شكلاً مألوفاً، وتجعلها تفاعلية بطرق جديدة لا تصدق.

وهذه التجربة هي من بنات أفكار سحرة التكنولوجيا في بروكلين ريان أوكس ودوج ماكنزي، وهما فنانان قاما في مارس/ آذار بالتركيز على عرضهما السحري الشخصي للوجود على الإنترنت. وبينما أن السحر يختلف في كل مرة، فإن الهدف هو نفسه بغض النظر عن السبب: جعل الفضاء الافتراضي ينخرط في الحياة الواقعية.

وقال أوكس "كان أسلوبنا الأولي هو إنشاء عرض لا يمكنك مشاهدته كتسجيل. أردنا شيئًا يمكن أن يكرر الشعور بالتواجد في غرفة مع أشخاص، وفهم واقع الوقت الحالي والذي، بالطبع، يمنع أيا منا من التواجد في غرفة مع أشخاص آخرين (خارج أفراد عائلاتنا)".

وأضاف أوكس أنها طريقة رائعة لتجنب الحديث عن السياسة.

ممارسة بعض الألعاب

وإذا لم يكن السحر هو مربى عائلتك، فقد تكون الاستفادة من التكنولوجيا للعب الألعاب الافتراضية طريقة أخرى للاحتفال كمجموعة.

وقالت إيغار، الكاتبة في مدينة سولت ليك، إن عائلتها تحب Marco Polo ، وهو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال مقتطفات فيديو قصيرة لبعضهم البعض، وأوضحت أنهم كانوا يتطلعون إلى تشغيل اقتباسات أفلام باستخدام هذه التكنولوجيا في عيد الشكر.

وأوضح جاريد ريتشيرت، المؤسس والمدير الإبداعي لـ Kiki Kit، وهي شركة في بالم سبرينغز بكاليفورنيا تصنع أطقم صندوق الحفلات الافتراضية، أنه يمكن للعائلات إنشاء المسابقات الخاصة بهم والاستفادة من ميزة الاقتراع في Zoom لاستجواب الأقارب والحكم عليهم بعد ذلك مباشرة.

وبالطبع، يمكن للعائلات التعمق في ألعاب الفيديو المتعددة للاعبين. ويمكن أن يكون هذا النشاط طريقة رائعة لتوسيع نطاق العمل الجماعي الافتراضي حتى المساء، خاصة بالنسبة للعائلات الممتدة التي تضم لاعبين جديين. (تحذير واحد: نظرًا لأن هذه الألعاب تسبب الإدمان، تناول العشاء أولاً).

السماح بوقت مفتوح

أخيرًا، بغض النظر عن الشكل الذي تختاره لعطلتك الافتراضية، من الأفضل دائمًا تخصيص بعض وقت الفراغ للضيوف للاختلاط والتفاعل كما يحلو لهم.