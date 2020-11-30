هل يمكن تطعيم الأطفال بلقاحي "مودرنا" أو "فايزر" ومتى ذلك؟ السلاوي يجيب لـCNN

بعد نسبة نجاح 95%.. ما الخطوات الأخيرة للموافقة على لقاحي "مودرنا" و"فايزر" ضد فيروس كورونا؟

بعد نتائج أولية بـ90%.. فايزر تعلن أن فاعلية لقاحها ضد كورونا 95% متجاوزا نسبة مودرنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم "مودرنا" على التقدم لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" الإثنين للحصول على تصريح من أجل لقاح فيروس "كوفيد-19" الخاص بها.

وتقدمت "مودرنا" الإثنين أيضاَ للحصول على تصريح للقاح فيروس كورونا المستجد الخاص بها من وكالة الأدوية الأوروبية.

وتخطط موديرنا أيضاً للتقدم بطلب للحصول على تصريح التسويق المشروط من وكالة الأدوية الأوروبية الإثنين، وفقاً لما ذكرته.

وبدأت شركة التكنولوجيا الحيوية بالفعل عملية المراجعة مع وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر.

وستطلب الشركة من إدارة الغذاء والدواء مراجعة مجموعة بيانات موسعة تظهر أن اللقاح فعال بنسبة 94.1% في الوقاية من "كوفيد-19"، إلى جانب كونه فعالاً بنسبة 100% في الوقاية من الحالات الشديدة من المرض.

وقال عضو اللجنة الاستشارية للقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الدكتور بول أوفيت إن "هذه بيانات مذهلة".

وتقدمت شركة أخرى، وهي "فايزر"، بالفعل بطلب للحصول على ترخيص "FDA" من أجل لقاح فيروس كورونا، وبحوزتها أيضاً بيانات فعالية مشابهة جداً لبيانات "مودرنا".

ومن المتوقع أن تراجع إدارة الغذاء والدواء طلبات الشركتين في ديسمبر/كانون الأول. وقال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إنه يتوقع حدوث عمليات التطعيم الأولى في الولايات المتحدة "في الجزء الأخير من ديسمبر/كانون الأول".

وبحلول نهاية عام 2020، تتوقع شركة "مودرنا" أن توفر حوالي 20 مليون جرعة من لقاحها في الولايات المتحدة، وهي تخطط لتصنيع 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في العام المقبل، وفقًا لما ذكره البيان الصحفي للشركة الإثنين.