خسارة الوزن.. كيف يمكنك تحديد السعرات الحرارية التي تحتاج لها؟

نشر الثلاثاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2020

كيف نختار أطباقنا في المطاعم دون خوف من زيادة الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت في طريقك لخسارة الوزن، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التحكم بالسعرات الحرارية التي تستهلكها. ولكن، كيف يمكنك تحديد عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إليها؟

ويتم تحديد حاجة الفرد للسعرات الحرارية بناءً على عدة معايير، وفقاً لما ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عبر موقع "تويتر"، وهي: الوزن، والطول، والعمر، والجنس، والنشاط البدني.

وفي المتوسط، هذه هي احتياجات الأشخاص عندما يأتي الأمر للسعرات الحرارية في اليوم:

الرجل: حوالي 2،500 سعرة حرارية

المرأة: حوالي ألفين سعرة حرارية

الطفل: حوالي 1،800 سعرة حرارية

وأشارت الهيئة إلى وجود العديد من البدائل الغذائية التي توفر لك خيارات بسعرات حرارية أقل.

يوجد العديد من البدائل الغذائية توفر لك خيارات بسعرات حرارية أقل. #الغذاء_والدواء https://t.co/Df4jrq6mGE

وإليك إرشادات للتقليل من السعرات الحرارية التي تستهلكها: