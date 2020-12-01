خسارة الوزن.. كيف يمكنك تحديد السعرات الحرارية التي تحتاج لها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت في طريقك لخسارة الوزن، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التحكم بالسعرات الحرارية التي تستهلكها. ولكن، كيف يمكنك تحديد عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إليها؟
ويتم تحديد حاجة الفرد للسعرات الحرارية بناءً على عدة معايير، وفقاً لما ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عبر موقع "تويتر"، وهي: الوزن، والطول، والعمر، والجنس، والنشاط البدني.
وفي المتوسط، هذه هي احتياجات الأشخاص عندما يأتي الأمر للسعرات الحرارية في اليوم:
- الرجل: حوالي 2،500 سعرة حرارية
- المرأة: حوالي ألفين سعرة حرارية
- الطفل: حوالي 1،800 سعرة حرارية
وأشارت الهيئة إلى وجود العديد من البدائل الغذائية التي توفر لك خيارات بسعرات حرارية أقل.
يوجد العديد من البدائل الغذائية توفر لك خيارات بسعرات حرارية أقل. #الغذاء_والدواء https://t.co/Df4jrq6mGE
وإليك إرشادات للتقليل من السعرات الحرارية التي تستهلكها:
- تجنب اختيار الأغذية المقلية أو الغنية بالدهون
- ركز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل: الفواكه، والخضراوات، والمخبوزات المعدة من الحبوب الكاملة
- قلل الإضافات على الوجبات، مثل: الشراب المحلى، والمايونيز، والصلصات
- اختر المنتجات ذات المحتوى الأقل من السعرات الحرارية
- اختر أغذية قليلة أو خالية من الدهون قدر المستطاع
- استبدل المشروبات الغازية المحلاة ببدائل تحتوي على سعرات حرارية أقل، مثل: الماء، والعصائر الطازجة غير المحلاة
- اعرف احتياجك الفعلي من السعرات الحرارية عبر زيارة أخصائي التغذية
- اختر الوجبات والمشروبات ذات الحجم الأقل