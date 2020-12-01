خسارة الوزن.. كيف يمكنك تحديد السعرات الحرارية التي تحتاج لها؟

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لمساعدتك في خسارة الوزن.. كيف يمكنك تحديد السعرات الحرارية التي تحتاج إليها حقا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت في طريقك لخسارة الوزن، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التحكم بالسعرات الحرارية التي تستهلكها. ولكن، كيف يمكنك تحديد عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إليها؟

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ويتم تحديد حاجة الفرد للسعرات الحرارية بناءً على عدة معايير، وفقاً لما ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عبر موقع "تويتر"، وهي: الوزن، والطول، والعمر، والجنس، والنشاط البدني.

وفي المتوسط، هذه هي احتياجات الأشخاص عندما يأتي الأمر للسعرات الحرارية في اليوم:

  • الرجل: حوالي 2،500  سعرة حرارية
  • المرأة: حوالي ألفين سعرة حرارية
  • الطفل: حوالي 1،800 سعرة حرارية

وأشارت الهيئة إلى وجود العديد من البدائل الغذائية التي توفر لك خيارات بسعرات حرارية أقل.

وإليك إرشادات للتقليل من السعرات الحرارية التي تستهلكها:

  • تجنب اختيار الأغذية المقلية أو الغنية بالدهون
  • ركز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل: الفواكه، والخضراوات، والمخبوزات المعدة من الحبوب الكاملة
  • قلل الإضافات على الوجبات، مثل: الشراب المحلى، والمايونيز، والصلصات
  • اختر المنتجات ذات المحتوى الأقل من السعرات الحرارية
  • اختر أغذية قليلة أو خالية من الدهون قدر المستطاع
  • استبدل المشروبات الغازية المحلاة ببدائل تحتوي على سعرات حرارية أقل، مثل: الماء، والعصائر الطازجة غير المحلاة
  • اعرف احتياجك الفعلي من السعرات الحرارية عبر زيارة أخصائي التغذية
  • اختر الوجبات والمشروبات ذات الحجم الأقل
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