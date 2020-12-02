نشر الأربعاء ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2020

كيف يمكن لنظام متابعة مخالطي المرضى أن يساعد البلدان على مكافحة فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، يوم الثلاثاء، أنه قريباً ستُصدر إرشادات جديدة لتقليص عدد الأيام التي يجب فيها على المخالطين الالتزام بالحجر الصحي بعد تعرضهم إلى شخص مصاب بعدوى "كوفيد-19".

وقال المسؤول إن الإرشادات الجديدة ستوصي بضرورة التزام المخالطين عن قرب للمصابين بعدوى فيروس كورونا بالحجر الصحي لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام بعد مخالطتهم الشخص المصاب، أي أقل من مدة الـ14 يوماً الموصى بالالتزام بها حالياً.

ويمكن للأفراد المخالطين إنهاء مدة الحجر الصحي بعد مرور 7 أيام في حال تلقوا نتيجة فحص "كوفيد-19" سلبية، أو بعد مرور 10 أيام دون إجراء الفحص.

وقامت مراكز السيطرة على الأمراض بتحديث تعريفها للأشخاص المخالطين عن قرب مع المريض المصاب بعدوى "كوفيد-19" في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول ليشمل حالات متعددة من التعرض.

ويتضمن التعريف الحالي التعرض للشخص المصاب بعدوى "كوفيد-19" لمدة تصل إلى إجمالي 15 دقيقة تقضيها على مسافة 6 أقدام أو أقرب من الشخص المصاب.

وفي السابق، عرّفت مراكز السيطرة على الأمراض معنى المخالطة عن قرب بأنه قضاء 15 دقيقة من التعرض المستمر للشخص المصاب بالعدوى.

وأعلن ريدفيلد عن إرشادات الحجر الصحي القادمة خلال اجتماع فرقة عمل خاصة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، حسبما قال المسؤولون، موضحاً هذا التغيير بأنه قرار مبني على البيانات ويخضع للمراجعة منذ أسابيع.

وقال أحد المسؤولين إن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، كان يمارس الضغط على مراكز السيطرة على الأمراض منذ شهور لمراجعة إرشاداتها التوجيهية.

ولم تجب مراكز السيطرة على الأمراض على الفور على طلب CNN للتعليق.

وأوضح المسؤول أن خبراء الصحة واصلوا التأكيد على أهمية التواصل وتنفيذ التدابير الوقائية للحد من العدد المقلق لحالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتشمل التدابير الوقائية ارتداء الكمامات، والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وتجنب الازدحام، بالإضافة إلى غسل اليدين بشكل متكرر.