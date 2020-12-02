موظفو الرعاية الصحية والمقيمون في مرافق الرعاية طويلة الأجل أول المجموعات التي ستتلقى لقاح فيروس كورونا

(CNN Health)-- أظهرت وثيقة لعملية "راب سبيد" الحكومية أو السرعة الصاروخية، أنه سيتم تسليم الشحنات الأولى من لقاح فيروس كورونا لشركة فايزر الأمريكية في 15 ديسمبر كانون الأول الجاري.

كانت CNN قد حصلت على الوثيقة، التي قُدمت إلى حكام الولايات قبل مكالمة مع نائب الرئيس (مايك بنس) يوم الاثنين، قدرت أيضًا أن الشحنة الأولى من لقاح شركة موديرنا سيتم تسليمها في 22 ديسمبر كانون الأول.

وتتوقف تواريخ التوزيع هذه على قرار من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام كل لقاح في حالات الطوارئ. وقدمت شركة فايزر طلبًا إلى الهيئة في 20 نوفمبر تشرين الثاني، فيما قدمت شركة موديرنا طلبًا في يوم 30 من الشهر نفسه.

وستجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء، وهي لجنة من الخبراء المستقلين، في 10 ديسمبر كانون الأول، لمراجعة بيانات شركة فايزر وتقديم توصية إلى إدارة الغذاء والدواء بشأن السماح باللقاح.

وحددت الوثيقة مهلة مدتها أربعة أيام بين 11 إلى 14 ديسمبر للمراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء واللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي تقدم توصيات حول من يجب أن يتلقى اللقاح أولاً.

وفي 15 ديسمبر كانون الأول، سيتم تسليم الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر، وفقًا للمواعيد الأساسية بالوثيقة.

وبعد ذلك، من المقرر أن تنظر لجنة إدارة الغذاء والدواء في أمر لقاح موديرنا في 17 ديسمبر كانون الأول. بعد فترة مراجعة مدتها أربعة أيام، في الفترة ما بين يومي 18 و21.

وذكرت الوثيقة أن أول شحنات لقاح موديرنا من المتوقع أن يتم تسليمها في 22 ديسمبر.

وتضمنت الوثيقة توقعات لتصنيع اللقاح، حيث سيتم إنتاج 22.5 مليون جرعة من لقاح فايزر و18 مليون جرعة من لقاح موديرنا في ديسمبر.

وتم تضمين قائمة "المهام الأساسية" لحكام الولايات الأمريكية لإكمالها بحلول 4 ديسمبر كانون الأول، بما في ذلك الطلب المسبق للقاحات فايزر، وتسجيل مقدمي الخدمات في برنامج لقاح كوفيد - 19 واستكمال الخطط الصغيرة للتوزيع والإدارة.