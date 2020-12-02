نشر الأربعاء ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2020

بعد إعلان فايزر عن 90%.. روسيا: لقاح "سبوتنيك" ضد كورونا فعال بنسبة 92٪

ما هي خطط تطوير لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد كورونا؟

ما هي التحديات التي يمكن أن يواجهها لقاح فيروس كورونا بعد توزيعه؟

موسكو، روسيا (CNN)-- قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الأربعاء، إنه حتى الآن تم بالفعل تطعيم أكثر من 100 ألف مواطن روسي بلقاح فيروس كورونا سبوتنيك – في - Sputnik V.

ولم يوضح موراشكو تفاصيل حول الـ100 ألف شخص، ولكن تجارب المرحلة الثالثة للقاح لا تزال جارية حاليًا. وتضم أكثر من 40 ألف متطوع.

وتم إعطاء اللقاح لبعض العاملين في مجال الرعاية الصحية الروس والمعلمين والعديد من كبار المسؤولين خارج التجارب السريرية.

وقال مطورو اللقاح في وقت سابق إن سبوتنيك - في تم إعطاؤه لمجموعة من 10 آلاف متطوع من "المناطق الحمراء" في المستشفيات الروسية في سبتمبر أيلول.

بجانب حديث الجيش الروسي الأسبوع الماضي حول أن 2500 جندي تم تطعيمهم باللقاح، وأنه متوقع تطعيم المزيد بحلول نهاية العام.

وفي حديثه خلال عرض تقديمي إلى الأمم المتحدة عبر بث مباشر عبر الإنترنت، قال موراشكو إن الاستعدادات جارية لتقديم سبوتنيك - في إلى جميع المناطق في روسيا.

وأضاف موراشكو أن البيانات التي تم جمعها أظهرت أن اللقاح تسبب في وجود أجسام مضادة قوية واستجابة مناعية للخلايا.

وتابع: "بينما لا تزال التجارب السريرية (المرحلة الثالثة) جارية، بدأنا في تلقيح الفئات عالية الخطورة. حتى الآن، تم تطعيم أكثر من 100 ألف مواطن بالفعل".

وأشار إلى أنه يتم تسليم لقاح سبوتنيك – في إلى جميع مناطق روسيا تمهيدًا لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق قريبًا.