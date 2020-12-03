الولايات المتحدة تسجل أكثر من 3000 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" في يوم واحد

نشر الخميس ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,157 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" يوم الأربعاء، وهي أعلى حصيلة للجائحة على الإطلاق.

ويشكل عدد الوفيات الأحدث في الولايات المتحدة زيادة بنحو 20% عن الرقم القياسي السابق البالغ 2،603، الذي سجل في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ بداية جائحة كورونا، توفي 273،799 شخصاً في الولايات المتحدة بسبب الفيروس، بينما بلغت الإصابات أكثر من 13.9 مليون إصابة بالعدوى، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

ويأتي الرقم القياسي في عدد الوفيات في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفى.

وجاء الارتفاع المفاجئ في عدد وفيات فيروس كورونا في اليوم الذي تجاوزت فيه أعداد الأشخاص الذين تم إدخالهم المستشفى حاجز 100،000 حالة، وفقاً لـ"مشروع تتبع كوفيد" لتتبع جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكان عدد حالات دخول المستشفى في تزايد على مدار الشهر الماضي، مسجلاً أرقاماً قياسية كل يوم تقريباً منذ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويخشى الخبراء أن أنظمة الرعاية الصحية ستعاني من الإجهاد قريباً.

وأعلنت جمعية الإسعاف الأمريكية، التي تمثل جميع خدمات الإسعاف في البلاد، في خطاب يوم الأربعاء، أن نظام مكالمات الطوارئ 911 "وصل لنقطة الانهيار".

وأوضح الخطاب أنه "بدون مساعدة إضافية، فمن المرجح أن ينهار، حتى مع دخولنا الموجة الثالثة للفيروس في منطقتي الغرب الأوسط والغرب".

وقال كبير المسؤولين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، يوم الأربعاء، إنه من غير المرجح أن يتحسن الوضع بالنسبة للمستشفيات في أي وقت قريب.

وأوضح ريدفيلد أن "أشهر ديسمبر، ويناير، وفبراير ستشهد أوقاتاً عصيبة"، مضيفاً: "أعتقد في الواقع أنها ستشهد أصعب وقت في تاريخ الصحة العامة لهذه الأمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الذي سيواجهه نظام الرعاية الصحية الخاص بنا".