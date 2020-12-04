(CNN Health)-- قالت شركة مودرنا الأمريكية لإنتاج اللقاحات، الخميس، إنها تتوقع أن يتوفر ما بين 100 مليون إلى 125 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بحلول الربع الأول من عام 2021، مع تخصيص معظم تلك الجرعات للسوق الأمريكية.

وتقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص استخدام طارئ للقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ومن المقرر أن يناقش مستشارو الإدارة الطلب في 17 ديسمبر كانون الأول. كما تقدمت مودرنا بطلب إلى منظمي الأدوية الأوروبيين للحصول على موافقة مشروطة.

وقالت الشركة، في بيان: "اليوم، أعادت شركة موديرنا تأكيد توقعها بتوفير ما يقرب من 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020".

إضافة إلى ذلك، تتوقع مودرنا أن يكون لديها ما بين 100 مليون و125 مليون جرعة متاحة عالميًا في الربع الأول من العام المُقبل، منها 85 إلى 100 مليون ستكون متاحة في الولايات المتحدة، و15 إلى 25 مليونًا من تلك المتاحة خارج البلاد.

وتشكل هذه الكميات حوالي ربع الجرعات، ضمن 500 مليون إلى ما يصل إلى مليار جرعة تتوقع الشركة تصنيعها عالميًا في عام 2021.

ويتطلب لقاح مودرنا جرعتين لكل شخص، على أن تكون الجرعات متباعدة فترة أربعة أسابيع.