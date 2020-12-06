نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- تقوم بعض المستشفيات بتخزين ما يكفي من أجهزة آيباد متواضعة، لكن السبب في ذلك يعكس حقيقة قاتمة، وهي أنه يتم استخدامها في ربط مرضى فيروس كورونا (كوفيد - 19) بعائلاتهم - أحيانًا - في آخر محادثة سيجرونها على الإطلاق.

عندما نشر الدكتور مارك شابيرو عن مريض يقول وداعًا لعائلته عبر جهاز آيباد، أراد إبلاغ الآخرين بمدى خطورة هذا الوباء.

وكتب شابيرو، وهو طبيب في مستشفى في مستشفى سانتا روزا ميموريال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عبر تويتر: "بينما يستعد فريق وحدة العناية المركزة، هناك خطوة أساسية يجب ألا ننساها".

وأضاف شابيرو أن المريض قال "في البداية لا"، لكننا نشجعه. تجلب الممرضة جهاز آيباد. مع الهواء الأخير في رئتيه المحطمتين، قال لعائلته لعائلته. عبر اتصال بالإنترنت".

As the ICU team makes ready, there’s a key step we mustn’t forget. At first he says “No” but we encourage him. The nurse brings in the iPad. With the last air in his shattered lungs, he says goodbye to his family. Over an internet connection. 8/10

اكتظت المستشفيات بالآلاف من المرضى الذين يأتون كل يوم بعد الإصابة بفيروس كورونا. وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان هناك نقص في إمدادات المستشفيات للطواقم الطبية وعدد الأسرَة للمرضى.

وأجبرت الطبيعة المُعدية للمرض المستشفيات على تقييد، وفي كثير من الأحيان منع، حقوق الزيارة للتخفيف من انتشاره.

كان أحدث الحلول هو إقامة محطات آيباد وغيرها من التقنيات الافتراضية حتى يتمكن المرضى من التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم - غالبًا، للمرة الأخيرة.