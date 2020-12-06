نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعتزم المملكة العربية السعودية الإعلان "قريباً" عن آلية للتسجيل من أجل أخذ اللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي.

وأضاف مُتحدث الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، الأحد، أن بلاده أجرت تعاقدات مهمة مع شركات مُطورة للقاحات، حيث يتوقع أن تكون المملكة بين الدول الأولى التي يتوفر فيها اللقاح.

وقال المُتحدث إن السعودية تشهد مراحل تقترب فيها "من نهاياتٍ نأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة".

وأشار الدكتور محمد العبدالعالي إلى أن المملكة أصبحت من الدول التي تسجل معدلات منخفضة في عدد الإصابات ومستوى انتشار وباء كورونا.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية ووصول إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 358713 حالة، بينها 5965 وفاة.