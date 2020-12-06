نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

هل تستمر المناعة ضد كورونا لدى المرضى؟ هذا ما عليكم معرفته عن لقاحات الفيروس

(CNN Health)-- صرَح منصف السلاوي، كبير المستشارين العلميين في عملية راب سبيد أو السرعة الصاروخية​، لمذيع CNN جيك تابر، الأحد، أن تصنيع اللقاحات كان أكثر تعقيدًا وصعوبة مما كان مخططًا له في البداية.

وأضاف السلاوي: "بصراحة، كان الهدف بالكاد قابل للتحقيق". كان يتحدث في إشارة إلى هدفه الأولي المُتمثل في تقديم بضع مئات الملايين من جرعات اللقاح بحلول نهاية 2020. وهو ما وصفه بأنه هدف ذو مصداقية، لكن تحقيقه صعب للغاية.

وقال السلاوي: "الجزء الأصعب فيها، بصراحة، هو تحديد اللقاحات، وإجراء تجارب المرحلة الثالثة، وتوسيع نطاق التصنيع".

ورأى أنه "كان هناك الكثير من الانتقال لدرجة أن التجارب اكتملت بشكل أسرع مما كانت ستحصل عليه إذا كان لدينا مرض أقل".

وقال السلاوي: "على صعيد التصنيع، اتضح أنه أكثر تعقيدًا إلى حد ما وأكثر صعوبة مما خططنا... ربما نكون قد تأخرنا ستة أو ثمانية أسابيع عن السيناريو المثالي حيث كان لدينا 100 مليون جرعة بنهاية هذا العام".

وأكد: "لسنا بعيدون، وسنواصل العمل الجاد".

وتابع كبير المستشارين العلميين في عملية راب سبيد: "دعنا نقول إذا قلنا أنه سيكون لدينا 100 مليون شخص تم تطعيمهم بحلول نهاية مارس أو منتصف مارس أذار، فربما يمكننا القيام بذلك بحلول أوائل مارس. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض دفعات اللقاحات التي لا تصل في الوقت المحدد، والتي تم تأخيرها، وهذا غير صحيح، لا سيما في البداية في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة".

وقال السلاوي إن الناس بحاجة إلى أن يكونوا على دراية: "هذا معقد للغاية، نحن نبذل قصارى جهدنا ولكن هذه ليست رياضيات، إنها علم الأحياء".