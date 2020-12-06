خبير صحي: اللقاحات لن تُنهي فيروس كورونا ويجب الاستمرار في وضع الأقنعة

نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر مسؤول صحي بارز الجمعة أن لقاحات فيروس كورونا ستوفر بعض الضوء في نهاية النفق، ولكنها وحدها لا تعني نهاية جائحة فيروس "كوفيد-19".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان: "أود أن أقول إن اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، ثم أضاف: "ستضيف اللقاحات والتطعيم أداة رئيسية وقوية إلى مجموعة الأدوات التي تتوفر لدينا. ولكنها لن تقوم بالمهمة وحدها".

وتشهد الولايات المتحدة أسوأ أيام الجائحة، وشهد الخميس أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة بـ217،664 حالة، و2،879 وفاة، وفقاً لجامعة "جونز هوبكنز".

وأُدخل 101،276 شخص إلى المستشفى بسبب "كوفيد-19" الجمعة، ما حطم الرقم القياسي السابق المسجل الخميس، وفقاً لمشروع "Covid Tracking Project".

ولعدة أشهر، نصح خبراء الصحة بأهمية ممارسة التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي، ووضع الأقنعة لمنع انتشار الفيروس.

وبعد تعلم المزيد عن هذا الفيروس والمرض الذي يسببه، عدل المسؤولون توصياتهم.

وعززت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توجيهاتها بشأن أقنعة الوجه الجمعة، قائلةً إن وضع الأقنعة أمر بالغ الأهمية. وفي بعض الأحيان، يجب على الأشخاص وضعها حتى في المنزل.

وحذر المسؤولون من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء مع بقاء المزيد من الأشخاص في الداخل، ومع تجمع الناس لقضاء العطلات.

وأصبح عدد الحالات، والاستشفاء، والوفيات في أعلى مستوياته على الإطلاق، ولكن ستوفر اللقاحات العون بمجرد التصريح بها.

يوفر اللقاح مناعة كاملة ضد الفيروس بعد أسبوع من الجرعة الثانية

ومن إحدى الأسئلة التي يطرحها الناس حول اللقاح هي المدة التي سيستغرقها لمنح الأشخاص المناعة ضد الفيروس.

وقال مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن المناعة الكاملة ضد الفيروس تتطور من أسبوع إلى 10 أيام بعد حصول المرء على الجرعة الثانية من جرعتي اللقاح.

ويبدو أن اللقاحات توفر حماية بالقوة ذاتها، إن لم تكن أقوى، من المناعة التي تجدها لدى شخص أُصيب سابقاً بفيروس كورونا المستجد.

وسيجتمع مستشارو اللقاحات التابعين لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الخميس القادم لمعاينة طلب تصريح الاستخدام الطارئ لشركة "فايزر"، وسيقومون بالمثل في 17 ديسمبر/كانون الأول لشركة "مودرنا".

أنظمة الرعاية الصحية تحت الضغط

وذكر كبار مسؤولي الصحة أن الحالات المتزايدة ستؤدي إلى دخول المزيد من الأشخاص للمستشفيات من أجل العلاج، ما قد يؤدي لشل أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وتدق المستشفيات والخبراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة ناقوس الخطر.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في منظمة "CommonSpirit Health" التي تدير مستشفيات في 21 ولاية، مارفين أوكوين، لـCNN إن جميع المستشفيات تستقبل المزيد من المرضى.

تزايد القبول تجاه الأقنعة واللقاحات

وقال معظم البالغين في الولايات المتحدة، 72% منهم، إنهم يشعرون بالانزعاج عندما لا يضع الأشخاص الأقنعة في الأماكن العامة، وفقاً لمسح أجراه مركز "بيو" للأبحاث.

وقال عدد أقل بكثير من البالغين، أي نسبة 28% منهم، إنهم يشعرون بالانزعاج إلى حد ما على الأقل عندما تطلب المتاجر من الزبائن وضع الأقنعة.

وأظهرت النتائج أن نسبة 87% من الأشخاص يضعون الأقنعة "طوال أو معظم الوقت" ​​في المتاجر والشركات خلال الشهر الماضي، ويشتمل ذلك على 91% من الديمقراطيين، و81% من الجمهوريين.

وأفاد مركز "بيو" أيضاً أن 60% من الأشخاص الذين شاركوا في المسح لديهم الاستعداد لتلقي لقاح "كوفيد-19"، في حال كان متوفراً.

ومن بين أولئك الذين لا يرغبون في الحصول على اللقاح، قال حوالي نصفهم، أو 18% من البالغين في الولايات المتحدة، إنه من الممكن أن يقرروا تلقي التطعيم بمجرد توفر المزيد من المعلومات.

ولكن، أشار 21% من البالغين في الولايات المتحدة إلى أنهم على ثقة تامة، بأن توفر المزيد من المعلومات لن يغير رأيهم.

وأُجري الاستطلاع، الذي اشتمل على 12،648 شخصاً، بين 18 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني.