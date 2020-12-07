أول شحنات لقاح كورونا لن تكفي المجموعات ذات الأولوية

موظفو الرعاية الصحية والمقيمون في مرافق الرعاية طويلة الأجل أول المجموعات التي ستتلقى لقاح فيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وبرنامج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عملية السرعة الفائقة" لتسريع اللقاحات، عن عدد جرعات لقاح الفيروس كورونا التي ستتلقاها إدارات الصحة الحكومية الأمريكية بمجرد حصول اللقاحات المرشحة على الموافقة.

ومع توقع حصول لقاح "فايزر"، وربما لقاح "مودرنا" أيضاً، ضد "كوفيد-19" على تصريح الاستخدام الطارئ في وقت لاحق من هذا الشهر، تدرك الولايات الأمريكية أنه لن يتوفر ما يكفي من جرعات اللقاح للمجموعة التي حددت على أنها ذات أولوية قصوى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوصت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن تكون الدفعة الأولى من الأمريكيين لتلقي اللقاح هم من مجموعة العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل مثل دور رعاية المسنين.

ويصل عدد الفئتين ضمن المجموعة الأولى إلى حوالي 24 مليون شخص.

ويقدر المسؤولون الفيدراليون أن تتوفر حوالي 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية الشهر إذا حصل كل من لقاحي "فايزر" و"مودرنا" على تصريح الاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أي ما يكفي لـ20 مليون شخص فقط، إذ يحتاج كل شخص الحصول على جرعتين من اللقاح.

وحتى هذا العدد قد يكون أقل من ذلك، إذ من المتوقع أن يكون لدى شركة "فايزر" 6.4 مليون جرعة من اللقاح جاهزة بحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأظهر تحليل CNN لبيانات اللقاح من 27 ولاية أمريكية أنه لم يكن هناك ما يكفي من جرعات اللقاح في الشحنة الأولى لجميع الأشخاص من المجموعة ذات الأولوية القصوى، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

وتمكنت CNN من تأكيد الحجم المتوقع للشحنة الأولى من اللقاح لما لا يقل عن 45 ولاية، وعدد الأشخاص الذين تم منحهم الأولوية في 27 ولاية على الأقل.

والآن، يجب على الولايات أن تقرر كيفية تقنين اللقاح بين مجموعاتها ذات الأولوية القصوى وكيفية تأثير الدفعة الأولى المحدودة على الجدول الزمني الذي يمكن فيه إعطاء اللقاح للمجموعات الأخرى.

واضطرت بعض الولايات بالفعل إلى الفرز بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بناءاً على من لديه أولوية أعلى من غيره.

وعلى سبيل المثال، يجب على كاليفورنيا إعطاء اللقاح لـ2.4 مليون شخصاً من العاملين في الرعاية الصحية أولاً. وقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن كاليفورنيا ستتلقى فقط 327،000 جرعة من لقاح شركة "فايزر" كبداية.

ونظراً لأن ذلك لا يغطي سوى جزء بسيط من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحتاجون إلى الحصول على اللقاح، أوضح نيوسوم أن الولاية ستقلص قائمة المجموعة ذات الأولوية القصوى من العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل أكبر لتحديد من يحصل على اللقاح أولاً.

وفي الوقت الحالي، سيذهب لقاح "كوفيد-19" في كاليفورنيا أولاً إلى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية حادة في مرافق الرعاية، ودور رعاية المسنين، ومراكز غسيل الكلى، وفرق الاستجابة في الخطوط الأمامية قبل الذهاب إلى مجموعات مثل العاملين في الرعاية الصحية المنزلية.