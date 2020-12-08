ويليام شكسبير ثاني شخص يتلقى لقاح فيروس كورونا

نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

جدة بريطانية أول شخص يتلقى لقاح "فايزر" ضد كورونا بعد موافقته السريرية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح رجل يبلغ من العمر 81 عاماً، يُدعى ويليام شكسبير والذي يُعرف بين أصدقائه باسم بيل، ثاني شخص يحصل على لقاح "فايزر-بيو إن تك" ضد فيروس كورونا الثلاثاء، في المملكة المتحدة.

وقالت متحدثة باسم مستشفيات جامعة "كوفنتري" و"وارويكشاير"، ليندا سكوت، إن شكسبير مريض في جناح الشيخوخة في مستشفى في مدينة كوفنتري البريطانية.

وكانت الأعمال الفنية لأحفاد شكسبير على مقربة منه أثناء تلقيه للحقنة، وبعد ذهابه لأخذ قسط من الراحة بعد فترة وجيزة.

وإلى جانب ذلك، أصبح جورج داير من أوائل الأشخاص في لندن الذين حصلوا على لقاح "كوفيد-19" في مستشفى خدمات "كرويدون" الصحية (Croydon Health Services).

George Dyer is making history as one of the first people in London to get the COVID-19 vaccine here at Croydon Health Services #teamcroydon https://t.co/yp5uhv7tqr

وكانت الممرضة جوانا سلون أول شخص في أيرلندا الشمالية يتلقى لقاح "كوفيد-19".