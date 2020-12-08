ويليام شكسبير ثاني شخص يتلقى لقاح فيروس كورونا

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ويليام شكسبير ثاني شخص يتلقى لقاح فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح رجل يبلغ من العمر 81 عاماً، يُدعى ويليام شكسبير والذي يُعرف بين أصدقائه باسم بيل، ثاني شخص يحصل على لقاح "فايزر-بيو إن تك" ضد فيروس كورونا الثلاثاء، في المملكة المتحدة.

وقالت متحدثة باسم مستشفيات جامعة "كوفنتري" و"وارويكشاير"، ليندا سكوت، إن شكسبير مريض في جناح الشيخوخة في مستشفى في مدينة كوفنتري البريطانية.

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وكانت الأعمال الفنية لأحفاد شكسبير على مقربة منه أثناء تلقيه للحقنة، وبعد ذهابه لأخذ قسط من الراحة بعد فترة وجيزة.

وإلى جانب ذلك، أصبح جورج داير من أوائل الأشخاص في لندن الذين حصلوا على لقاح "كوفيد-19" في مستشفى خدمات "كرويدون" الصحية (Croydon Health Services).

وكانت الممرضة جوانا سلون أول شخص في أيرلندا الشمالية يتلقى لقاح "كوفيد-19".

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