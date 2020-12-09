دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الشفاء من فيروس كورونا المستجد، قد تغمرك رغبة بالتخلص من كل ما لمسته خلال فترة مرضك، ولكنك في الحقيقة، قد لا تحتاج للوصول إلى ذلك الحد.
وبعد الشفاء من فيروس "كوفيد-19"، هناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب عليك القيام بها للعودة إلى الحياة الطبيعية، سواءً في منزلك، أو في مكان عملك، أو عندما يتعلق الأمر بملابسك وأدواتك الشخصية.
كيف أعود إلى ممارسة حياتي بشكل طبيعي بعد الإصابة بفيروس كورونا؟ هنا بعض الإجراءات التي يجب اتباعها بعد التعافي من الفيروس. #متعافي_كورونا https://t.co/FSzLR6yfER
وأوضحت وزارة الصحة السعودية عبر "تويتر" هذه الخطوات التي يجب اتباعها بعد التعافي من فيروس كورونا، وهي:
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العمل: يمكن العودة إلى العمل بعد إكمال مدة العزل مباشرة بشرط الالتزام بالتباعد الجسدي، وغسل اليدين، وارتداء الكمامة
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المنزل: احرص على تعقيم الأسطح المستخدمة مثل مقابض الأبواب، ووفر تهوية جيدة للمكان
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السيارة: تخلص من النفايات، وعقم الأسطح، ومن المهم توفير تهوية جيدة أيضاً
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الملابس: اغسل الملابس بالماء والصابون بدرجة حرارة 60 إلى 70 درجة مئوية، ولا تنس تعقيم سلة الغسيل
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دورة المياه: نظف الحمام جيداً بالصابون والمطهرات المعتادة
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الأدوات الشخصية: ليس بالضرورة التخلص من أدواتك الشخصية، ولكن احرص على تعقيمها، وتجنب مشاركتها مع الآخرين