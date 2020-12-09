دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الشفاء من فيروس كورونا المستجد، قد تغمرك رغبة بالتخلص من كل ما لمسته خلال فترة مرضك، ولكنك في الحقيقة، قد لا تحتاج للوصول إلى ذلك الحد.

وبعد الشفاء من فيروس "كوفيد-19"، هناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب عليك القيام بها للعودة إلى الحياة الطبيعية، سواءً في منزلك، أو في مكان عملك، أو عندما يتعلق الأمر بملابسك وأدواتك الشخصية.

كيف أعود إلى ممارسة حياتي بشكل طبيعي بعد الإصابة بفيروس كورونا؟ هنا بعض الإجراءات التي يجب اتباعها بعد التعافي من الفيروس. #متعافي_كورونا https://t.co/FSzLR6yfER

وأوضحت وزارة الصحة السعودية عبر "تويتر" هذه الخطوات التي يجب اتباعها بعد التعافي من فيروس كورونا، وهي: