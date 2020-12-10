المرض المجهول في الهند..ماذا وجد الباحثون في عينات دم المصابين؟

نشر الخميس ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2020

بعد تسجيل 3 ملايين حالة إصابة خلال 50 يومًا.. الهند قد تُصبح ثاني أكثر دولة بإصابات فيروس كورونا في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثر مسؤولو الصحة في الهند على آثار لجزيئات من عنصري الرصاص والنيكل في عينات الدم المأخوذة من المرضى الذين نقلوا إلى المستشفى في ولاية أندرا براديش بعد إصابتهم بمرض مجهول، بحسب ما ذكر المسؤولون الذين يحققون في الحالات يوم الثلاثاء.

وتسبب مرض غامض بنقل أكثر من 500 شخص إلى المستشفى في جنوب شرق الهند، وفقاً لدولا جوشي روي، ضابطة المراقبة في مقاطعة إلورو الغربية في جودافاري.

وأوضحت روي أن المرضى أبلغوا عن مجموعة من الأعراض والتي تشمل النوبات، وفقدان الوعي، والغثيان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مكتب رئيس وزراء حكومة ولاية أندرا براديش، جاغان موهان ريدي، إن النتائج الأولية للتحقيق الذي أجراه فريق معهد عموم الهند للعلوم الطبية وجدت جسيمات لعنصري الرصاص والنيكل في عينات دم المصابين.

وقال مكتب الولاية في بيان: "بالمثل، يجري المعهد الهندي للتكنولوجيا الكيميائية اختبارات، ويتم انتظار النتائج".

وقام فريق معهد عموم الهند للعلوم الطبية في دلهي باختبار 10 عينات دم، ووجد آثار لعنصري الرصاص والنيكل، وفقاً لما ذكرته كاتامنيني بهاسكار، مفوضة الصحة ورعاية الأسرة في حكومة ولاية أندرا براديش.

وتم إرسال 20 عينة أخرى من ولاية أندرا براديش إلى دلهي، كما يتم اختبار عينات الحليب.

وقالت بهاسكار لـ CNN إن عينات المياه التي فحصت من قبل فريق معهد عموم الهند للعلوم الطبية في دلهي لم يكن فيها أي آثار لعنصري الرصاص والنيكل.

ويوم الثلاثاء، أشارت روي إلى أنه من بين 505 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، غادر 300، وتوفي شخص واحد.

ومن جانبه أكد رئيس وزراء حكومة ولاية أندرا براديش، ريدي، أنه "ينبغي لموظفي الصحة العامة وموظفي الإدارة الآخرين أيضاً التحقيق في المشكلة بعمق ومعرفة أسباب المرض".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الهند محاربة جائحة "كوفيد -19"، مع ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.