"عدوى الليشمانيا في الثمامة" بالسعودية تثير تفاعلا.. والصحة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بانتشار عدوى "الليشمانيا" في منطقة الثمامة في العاصمة السعودية، الرياض، وهو الأمر الذي نفته وزارة الصحة السعودية.

فيديو | ما هي عدوى #الليشمانيا ؟ #الإخبارية https://t.co/Oguqqy7I5x

وأوضح محمد الزهراني، المدير العام لنواقل المرض والامراض المشتركة بوزارة الصحة وفقا لما نشرته قناة الإخبارية السعودية أن "مرض الليشمانيا هو مرض طفيلي معدي عند وجود الحشرة الناقلة وهو أنواع طبعا، هناك ليشمانيا الجلدية وهو السائد في المناطق الريفية في السعودية وفي جميع دول العالم والليشمانيا الحشوية، الجلدية عبارة عن تقرحات في الجلد تدوم لفترات طويلة إذا لم يتم علاجها.."

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وعن خطورة هذا المرض، قال: "تسميها منظمة الصحة العالمية بالأمراض المهملة عادة التي يكون لها أهمية كبيرة جدا، خطورته لا تؤدي إلى الوفاة ولكن كونه مرض معدي لو وجدت الحشرة وكونه مرض مزعج في عملية وجود التقرحات في أماكن ظاهرة في الجسم في الوجه وفي اليدين ومن هنا تكمن أهمية المرض وليس خطورته".

وأوضح أن العدوى بالليشمانيا يكون "بوجود الحشرة الناقلة لكن لا يعدي بالتلامس أو بالتنفس أو بالمخالطة إطلاقا، لابد من توفر حشرة معينة ناقلة تسمى ذبابة الرمل ترى بالعين المجردة مليمترات صغيرة جدا.."

وحول وضع التنزه في الثمامة، قال: "الوضع طبيعي جدا، المرض يوجد في المناطق الريفية فقط، بالنسبة لموضوع الثمامة تم هناك شكوى أو ترصد رغبة من الإدارة في ترصد المرض نتيجة لشكوى ولكن الحمد لله تم تكليف فريق طبي لعمل التقصي الوبائي وفحص جميع الناس الموجودين من عمالة ومن سعوديين وغير سعوديين ومن المقيمين على مدار الأسبوعين الماضيين ولم يتم اكتشاف أي حالة ليشمانيا ولله الحمد.."