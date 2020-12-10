نشر الخميس ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد منتجات تعبئة وتغليف المواد الغذائية مهمة للحفاظ على سلامة الطعام الذي نستهلكه، ولكن يؤدي استخدامها بشكل خاطئ إلى بعض الآثار السلبية على صحتك، وفقاً لما أوضحته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبر "تويتر".

وتضمن منتجات التعبئة والتغليف سلامة غذائك من عوامل خارجية، ومنها الفيزيائية، والكيميائية، والميكروبية.

وتُعد سلامة هذه المنتجات جزءاً لا يتجزأ من سلامة الغذاء نفسه، بحسب الهيئة.

تعرّف على بعض الممارسات الخاطئة في حفظ ونقل الأغذية. #دقيقة_غذاء #الغذاء_والدواء https://t.co/QD0t1NAU0b

وتنتج الخطورة من استخدام هذه المنتجات بشكل خاطئ، وبطرق تؤدي إلى انتقال المركبات الكيميائية والتي تدخل في تصنيع العبوات إلى الغذاء نفسه، ويتسبب ذلك في آثار سلبية على صحتك.

وإليك بعض الأمثلة على الممارسات الخاطئة المنتشرة عند استخدام منتجات تعبئة وتغليف المواد الغذائية: