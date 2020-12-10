هل تحفظ طعامك بطريقة صحيحة؟ إليك بعض الممارسات الخاطئة عند تخزين الطعام

صحة
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هل تحفظ طعامك بطريقة صحيحة؟ إليك بعض الممارسات الخاطئة التي قد تمارسها دون علمك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد منتجات تعبئة وتغليف المواد الغذائية مهمة للحفاظ على سلامة الطعام الذي نستهلكه، ولكن يؤدي استخدامها بشكل خاطئ إلى بعض الآثار السلبية على صحتك، وفقاً لما أوضحته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبر "تويتر".

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وتضمن منتجات التعبئة والتغليف سلامة غذائك من عوامل خارجية، ومنها الفيزيائية، والكيميائية، والميكروبية.

وتُعد سلامة هذه المنتجات جزءاً لا يتجزأ من سلامة الغذاء نفسه، بحسب الهيئة.

وتنتج الخطورة من استخدام هذه المنتجات بشكل خاطئ، وبطرق تؤدي إلى انتقال المركبات الكيميائية والتي تدخل في تصنيع العبوات إلى الغذاء نفسه، ويتسبب ذلك في آثار سلبية على صحتك. 

وإليك بعض الأمثلة على الممارسات الخاطئة المنتشرة عند استخدام منتجات تعبئة وتغليف المواد الغذائية:

  • استخدام القصدير المخصص لتغليف الأغذية في عملية الطهي، مما يؤدي إلى انتقال عنصر الألومنيوم إلى الغذاء بنسب تتجاوز الحد المسموح به
  • إعادة استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، وتؤدي هذه الممارسة إلى زيادة الحمل الميكروبي
  • استخدام عبوات غير ملائمة للتسخين في الميكروويف 
  • حفظ الخبز الساخن داخل أكياس بلاستيكية مباشرة، ويساهم ذلك في انتقال المواد الكيميائية
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