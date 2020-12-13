أمريكا على بعد خطوة من التطعيم.. مراكز السيطرة على الأمراض توصي بلقاح فايزر

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أمريكا على بعد خطوة من التطعيم.. مراكز السيطرة على الأمراض توصي بلقاح فايزر

(CNN)-- صوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لصالح التوصية بلقاح شركتي فايزر – بيونتيك، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.

ويجعل تصويت اللجنة الولايات المتحدة على بعد خطوة واحدة من تطعيم ملايين الأشخاص.

وصوَت أحد عشر عضوا في اللجنة لصالحه، بينما رفض ثلاثة.

لا يمكن إدارة اللقاحات حتى يقبل مدير مركز السيطرة على الأمراض الدكتور روبرت ريدفيلد، توصية اللجنة، التي من المتوقع أن تتم في غضون ساعات.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، باستخدام لقاح فيروس كورونا من شركتي فايزر وبيونتيك للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة.

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