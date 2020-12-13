نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

هكذا سيتم توزيع لقاح فايزر بعد مغادرته المستودعات غدًا

(CNN)-- صوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لصالح التوصية بلقاح شركتي فايزر – بيونتيك، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.

ويجعل تصويت اللجنة الولايات المتحدة على بعد خطوة واحدة من تطعيم ملايين الأشخاص.

وصوَت أحد عشر عضوا في اللجنة لصالحه، بينما رفض ثلاثة.

لا يمكن إدارة اللقاحات حتى يقبل مدير مركز السيطرة على الأمراض الدكتور روبرت ريدفيلد، توصية اللجنة، التي من المتوقع أن تتم في غضون ساعات.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، باستخدام لقاح فيروس كورونا من شركتي فايزر وبيونتيك للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة.