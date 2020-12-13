سادس نوع من الحيوانات.. إصابة 3 فهود ثلجية بكورونا

نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت نتائج اختبارات لأنواع أخرى من القطط الكبيرة، وهي الفهود الثلجية، أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد. ويُعد هذا الكائن سادس نوع حيواني ثبت إصابته بالفيروس بعد الاتصال البشري.

وكشفت اختبارات أُجريت على 3 فهود ثلجية في حديقة حيوانات "لويزفيل"، أنها مصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أكدته حديقة الحيوانات وخدمة فحص صحة الحيوان والنبات بوزارة الزراعة الأمريكية الجمعة.

وتضمنت الحيوانات على ذكرين وأنثى.

وثبت إصابة الأنثى أولاً، وقال مدير حديقة حيوانات "لويزفيل"، جون والتشاك، في بيان مُصور إن أعراض الفهود الثلاث تبدو "خفيفة"، وهي تشمل سعالاً جافاً، ومن المتوقع أن تتعافى تماماً.

ومن المرجح أن العدوى أصابت الفهود من قبل موظف لم تظهر عليه الأعراض "رغم الاحتياطات التي اتخذتها حديقة الحيوانات"، وفقاً لما ذكرته خدمة فحص صحة الحيوان والنبات بوزارة الزراعة الأمريكية.

ومن غير المحتمل أن تشكل الفهود، أو الحيوانات الأخرى، خطراً كبيراً في نقل الفيروس إلى البشر، إذ ينتشر "كوفيد-19" بشكل أساسي بين الأشخاص.

وتُعد فهود الثلج واحدة من بين ستة أنواع حيوانية على الأقل أصيبت بفيروس كورونا بعد الاتصال الوثيق مع البشر.

وكانت أول حالة إصابة لنمر مالاوي في حديقة حيوانات "برونكس"، وثبتت إصابته بالفيروس في أبريل/نيسان بعد ظهور أعراض لمرض في الجهاز التنفسي.

وبحلول نهاية الشهر، ثبتت إصابة 8 من القطط الكبيرة في حديقة الحيوانات بالفيروس، بما في ذلك 4 نمور أخرى، و3أسود أفريقية.

وأُصيب عدد قليل من الكلاب والقطط بالفيروس في الولايات المتحدة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي معظم الحالات عند الحيوانات، لا يكون فيروس كورونا مميتاً.

ورغم ذلك، إلا أن تفشي الفيروس في مزارع الفراء في الولايات المتحدة وخارجها أدى إلى مقتل الآلاف من حيوانات المنك.