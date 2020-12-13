نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

هل يمكن تطعيم الأطفال بلقاحي "مودرنا" أو "فايزر" ومتى ذلك؟ السلاوي يجيب لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق عدد حالات دخول المستشفى في الولايات المتحدة رقماُ قياسياً لليوم السابع على التوالي، السبت، بـ108،487 مريضاً في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد، بحسب مشروع "Covid Tracking".

وتجاوز عدد إصابات "كوفيد-19" المبلغ عنها في الولايات المتحدة أكثر من 16 مليوناً بعد أن أضافت البلاد مليون حالة في غضون 4 أيام فقط، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

واستغرقت البلاد أكثر من ثمانية أشهر للوصول إلى 8 ملايين حالة، ولكنها استغرقت أقل من شهرين لمضاعفة ذلك، مع استمرار ارتفاع عدد الحالات الجديدة.

وتأتي هذه الأرقام القياسية في المستشفيات في الوقت الذي صوتت فيه اللجنة الاستشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، على توصية لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس "كوفيد-19" للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر.

وأتى اللقاح في فترة صعبة للغاية.

وعندما أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" الجمعة، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3،300 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو أكبر عدد على الإطلاق في يوم واحد، وفقاً لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز".

وأُبلغ عن أكثر من 231،700 حالة جديدة.

ومنذ 2 ديسمبر/كانون الأول، كان هناك أكثر من 100 ألف مريض يعاني من "كوفيد-19" في المستشفيات يومياً.

سيتم توصيل اللقاحات إلى 145 منشأة الإثنين

وبمجرد مغادرة اللقاحات منشأة "كالامازو" التابعة لشركة "فايزر"، ستكون متوجهة إلى 636 موقعاً في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما قاله رئيس العمليات في مبادرة لقاح الحكومة الفيدرالية، "وارب سبيد"، الجنرال غوستاف بيرنا، في مؤتمر صحفي السبت.

وأضاف بيرنا: "نتوقع أن يتلقى 145 موقعاً عبر جميع الولايات اللقاح الإثنين، و425 موقعاً آخر الثلاثاء، والمواقع الـ66 الأخيرة الأربعاء، وهو أمر سيكمل التسليم الأولي لطلبات شركة فايزر للقاح".

ولكن، سيستغرق الأمر شهوراً كي يحصل عليه معظم الأمريكيين.

وأوصى مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية، والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل في الأولوية.

مستشفيات مُثقلة بالأعباء في الولايات المتحدة

وكان متوسط ​​الحالات اليومية خلال الأسبوع الماضي 210،764 حالة، وفقاً لتحليل CNN لبيانات "جونز هوبكنز".

وبدأت بعض المجتمعات بالفعل تشعر بآثار تجمعات عيد الشكر والسفر، والتي تنبأ المسؤولون أنها ستؤدي إلى المزيد من الإصابات، وإلى زيادة أخرى.

وقد تتبع هذه الزيادة في عدد الحالات زيادة أخرى مرتبطة بعطلة عيد الميلاد القادمة، حسب ما ذكره بعض المسؤولين.

وشعرت المستشفيات في كل ركن من أركان البلاد تقريباً بعبء التأثير.

وتُظهر بيانات "HHS" أن أكثر من 85% من المستشفيات على مستوى البلاد احتضنت عدد أكبر من مرضى "كوفيد-19" الأسبوع الماضي عما احتضنوه قبل شهر.

وبشكل عام، تم تأكيد إصابة واحد من كل خمسة مرضى داخليين في المستشفى بـ"كوفيد-19" الأسبوع الماضي، أي حوالي ضعف إصابات الشهر السابق.