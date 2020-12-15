نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

هل يمكن تطعيم الأطفال بلقاحي "مودرنا" أو "فايزر" ومتى ذلك؟ السلاوي يجيب لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة "مودرنا" إنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة الصحة السنغافورية لتزويد البلاد بلقاح"كوفيد-19"، وفقاً لبيان صحفي صدر الثلاثاء.

وقالت الشركة إنها ستوفر حوالي 500 مليون إلى "ربما ما يصل إلى مليار جرعة" من لقاح "كوفيد-19" الخاص بها، "mRNA-1273"، إلى سنغافورة بدءاً من عام 2021. وأضافت "مودرنا" أنها تعمل على توسيع نطاق التصنيع العالمي لتكون قادرة على تنفيذ الاتفاقية.

ولم تتوفر تفاصيل مالية فى البيان الصحفي.

وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية إن الاتفاقية "ستدعم الجهود الجارية لتأمين الوصول إلى لقاح آمن وفعال لفيروس كوفيد-19 لشعب سنغافورة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"مودرنا"، ستيفان بانسل، أن الشركة تقدر الثقة التي أظهرتها وزارة الصحة في سنغافورة تجاه لقاح الحمض النووي الريبي (mRNA) من خلال تضمين "mRNA-1273" في مجموعة اللقاحات الخاصة بهم.

ووافقت سنغافورة الإثنين على لقاح "فايزر-بيونتيك" لـ"كوفيد-19"، ومن المقرر أن تصل الشحنة الأولى إلى البلاد بحلول نهاية هذا العام.