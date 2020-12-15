نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حث مسؤولو الصحة سكان ولاية ويسكونسن على تجنب عن تناول طبق تقليدي للعطلات هذا العام لتجنب الإصابة بالمرض.

وتتكون "شطيرة آكلي لحوم البشر"، الذي يعتبر وجبة مفضلة خلال العطلات في الولاية، من لحم بقري نيء مفروم على خبز، مع شرائح بصل، وملح وفلفل.

,ولكن، يُعد "تناول اللحوم النيئة غير موصى به أبداً بسبب البكتيريا التي يمكن أن تحتوي عليها"، بحسب ما قالته إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن في تغريدة السبت.

وأوضحت الإدارة، التي قالت إنها تصدر هذا التذكير سنوياً، تفاصيل تحذيرها في منشور آخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر موقع "فيسبوك"، كتبت الإدارة: "حان الوقت لتذكيرنا السنوي بأن هناك تقليدا خاصا بالعطلات يجب أن تتجنبه: شطائر اللحوم النيئة، والتي تسمى أحياناً بلحم النمر، أو سندويتشات آكلي لحوم البشر".

وتنظر العديد من عائلات ويسكونسن إلى هذا الطبق كتقليد خاص بالعطلات، ولكن تناوله يجعلك في خطر الإصابة بالسالمونيلا، والإشريكية القولونية (E. coli)، والعطيفة، والليستيريا، وفقاً للإدارة.

ولا يهم المكان الذي تشتري منه لحم البقر، بحسب الإدارة.

ويجب طهي لحم البقر المفروم ليصل إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 160 درجة فهرنهايت دائماً، وفقاً لمسؤولي الصحة.

وفي مدونة بعام 2018، ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن هناك "مئات الأشخاص في الغرب الأوسط الذين يصابون بالمرض بعد تناول شطائر آكلي لحوم البشر" في كل موسم عطلات.

وكانت هناك 8 فاشيات متعلقة باللحوم النيئة في ولاية ويسكونسن منذ عام 1986، بما في ذلك تفشي للسالمونيلا أصاب أكثر من 150 شخصاً في ديسمبر/كانون الأول بعام 1994، وفقًا لموقع إدارة الخدمات الصحية الخاصة في ويسكونسن.

وذكر الموقع: "من المهم معرفة أن تناول هذه الأنواع من الأطعمة لا يخلو من المخاطر".