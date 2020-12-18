نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

ما الفرق بين لقاحي "مودرنا" و"فايزر"..وهل أحدهما أفضل من الآخر؟

هل يمكن تطعيم الأطفال بلقاحي "مودرنا" أو "فايزر" ومتى ذلك؟ السلاوي يجيب لـCNN

(CNN)-- صوَتت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية، التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس، على التوصية بترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة مودرنا.

وستقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمراجعة تصويت اللجنة الاستشارية واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا في الولايات المتحدة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

وقد يأتي هذا القرار في وقت لاحق الخميس، أو في غضون الأيام المقبلة.

وهناك بعض الاختلافات بين لقاح مودرنا ولقاح فايزر ح بيونتيك، الذي حاز على ترخيص الاستخدام الطارئ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويمكن تخزين لقاح مودرنا في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الأصغر والمجتمعات المحلية.

وكان لقاح مودرنا فعالاً في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي بنسبة تقترب من 95%، كما لقاح فايزر.

ويتم إعطاء لقاح مودرنا على جرعتين (100 ميكروغرام) بفاصل زمني بينهما يبلغ 28 يومًا. في حين يُعطى لقاح فايزر على جرعتين (30 ميكروغرامًا) بفاصل 21 يومًا.

وإذا حصل لقاح مودرنا على الترخيص، فسيتم استخدامه للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر، بينما يُسمح بلقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.