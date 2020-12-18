لماذا لا يعني لقاح فيروس كورونا أنه يمكنك التوقف عن ارتداء القناع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في حين أن بدء وصول شحنات لقاح فيروس كورونا يمثل لحظة تاريخية وتبشر بالكثير من الأمل، فإن هذا لا يعني أن بإمكان الأمريكيين التوقف عن ارتداء الأقنعة في أي وقت قريب. المحللة الطبية في CNN، الدكتورة لينا ون، طبيبة الطوارئ والأستاذة الزائرة في كلية الصحة العامة في معهد ميلكن بجامعة جورج واشنطن، تشرح السبب.

CNN: هل يقي اللقاح الناس من الإصابة بـ Covid-19؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف لا يزال يتعين علي ارتداء قناع؟

ون: هذا سؤال جيد! من المهم أن نكون واضحين بشأن ما نعرفه وما لا نعرفه بشأن ما يفعله اللقاح. ما نعرفه هو أن لقاح فايزر فعال للغاية في الوقاية من الأعراض المرضية والأمراض الشديدة. هذا يعني أن اللقاح يبدو أنه يمنع الأشخاص من الإصابة بالمرض بدرجة كافية بحيث تظهر عليهم الأعراض، والأهم من ذلك أنه يمنع الأشخاص من الإصابة بأمراض شديدة لدرجة أن ينتهي بهم الأمر في المستشفى. هذه حقا اخبار عظيمة.

ما لم تظهره الدراسات بعد، هو أنه لم يبحثوا ما إذا كان اللقاح يمنع شخصًا من حمل Covid-19 ونشره للآخرين. من المحتمل أن يحصل شخص ما على اللقاح ولكن يمكن أن يظل حاملًا بدون أعراض. قد لا تظهر عليهم الأعراض، لكن لديهم الفيروس بحيث إذا كانوا يتحدثون ويتنفسون ويعطسون وما إلى ذلك، فلا يزال بإمكانهم نقله للآخرين.

هذا هو السبب الرئيسي لعدم قدرتنا على التوقف عن ارتداء الأقنعة فور حصولنا على اللقاح. سيحميك اللقاح من الإصابة بالمرض ودخول المستشفى. لكن من الممكن أن تظل حاملاً للفيروس وأن تكون معديًا للآخرين. لذلك يجب على أولئك الذين يحصلون على اللقاح أن يظلوا يرتدون أقنعة ويمارسون التباعد الجسدي.

CNN: هل هذا يعني أننا سنحتاج إلى ارتداء أقنعة في الأماكن العامة من الآن فصاعدًا؟

ون: لا، ليس إلى الأبد، ولكن لفترة أطول. تشير التقديرات إلى أنه يجب تطعيم حوالي 70٪ من الأمريكيين قبل أن نصل إلى مناعة القطيع من خلال التطعيم. هذه هي النقطة التي يتمتع فيها عدد كافٍ من الناس بالحماية المناعية بحيث لا ينتشر الفيروس بعد الآن.

هذا يعني أن حوالي 230 مليون أمريكي يجب أن يتلقوا اللقاح. سيستغرق إنتاج هذا العدد الكبير من اللقاحات وقتًا - وتذكر أن لقاحي Pfizer و Moderna عبارة عن لقاحين من جرعتين، لذلك تحتاج إلى مضاعفة عدد الجرعات. ثم يجب توزيع اللقاح وإعطائه فعليًا للناس. إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن أفضل التقديرات هي أنه سيكون أواخر الربيع أو أوائل الصيف بالنسبة لمعظم الأمريكيين لتلقي اللقاح. عندها، ربما يكون بإمكاننا رؤية بعضنا البعض بدون أقنعة - ولكن ليس قبل ذلك.

CNN: هل يمكن تسريع هذا الجدول الزمني؟

ون: لقد تم بالفعل تطوير اللقاح بسرعة لا تصدق. أسرع لقاح تم تطويره قبل هذا الوباء كان خلال 4 سنوات. لدينا الآن لقاح مصرح به في غضون أقل من عام.

مدى سرعة وصولنا إلى مناعة القطيع سيعتمد على الإنتاج والتوزيع واستعداد الشعب الأمريكي لأخذ اللقاح. هناك قلق من أن العديد من الأمريكيين قد لا يأخذون اللقاح حتى لو كان متاحًا. نحتاج إلى حملة توعية عامة مدروسة ومصممة لمجتمعات مختلفة.

ونحن بحاجة لمساعدة الجميع! عندما يحين دورك، من فضلك خذ اللقاح. ساعد في نشر الخبر وإقناع عائلتك وأصدقائك بأهمية اللقاح لإنقاذ الأرواح وإنهاء هذا الوباء.

CNN: ماذا عن الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح؟ هل هم بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة؟

ون: في الوقت الحالي، يحتاج الجميع إلى ارتداء الأقنعة. سيكون هناك عدد قليل من الأفراد الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاحات. في البداية، لن يتمكن الأطفال من الحصول على اللقاحات لأنه لم يتم اختباره على الأطفال بعد. من الممكن أيضًا أن تكون هناك بعض الحالات الطبية التي تجعل بعض الأشخاص لا يحصلون على اللقاح، أو أن اللقاح أقل فعالية بالنسبة لهم. لهذا السبب يتعين على بقيتنا التطعيم لحمايتهم. تسمى مناعة القطيع أيضًا مناعة المجتمع: يتم تلقيح المجتمع لحماية الجميع.

لهذا السبب أيضًا نستمر في ارتداء الأقنعة أيضًا. نحن نفعل ذلك لحماية أنفسنا وحماية الآخرين. تذكر أنه حتى بعد أن نحصل على اللقاح، يمكننا أن ننشر الفيروس للآخرين. كما أن اللقاح فعال للغاية ولكن ليس 100٪. لا يزال القناع يحميك أيضًا.

CNN: هل ستستمرين في ارتداء القناع بعد أخذ اللقاح؟

ون: نعم. سأفعل ذلك لحماية الآخرين ولحماية نفسي أيضًا. إليك طريقة أخرى للتفكير في أهمية ارتداء القناع. يحميك اللقاح إذا وصل الفيروس إلى أنفك وفمك. يستشعر جسمك الفيروس، وبدلاً من أن يهاجم الفيروس جسمك، يبدأ جهاز المناعة في الجسم بالعمل ويتخلص من الفيروس.

من المهم جدًا منع الفيروس من الوصول إلى جسمك في المقام الأول. ارتداء القناع يفعل ذلك. وكذلك التباعد الجسدي. هذه إجراءات مهمة حقًا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ونقله للآخرين.

سترى بالتأكيد ارتداء الأقنعة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين سيكونون من بين المجموعات الأولى التي تحصل على اللقاح. يعتبر اللقاح إحدى طبقات الحماية المهمة بالنسبة لنا ، لكننا سنستخدم هذه الإجراءات الأخرى لحماية أنفسنا ومن حولنا.

CNN: مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الولايات المتحدة، لن يصل اللقاح في وقت قريب جدًا. مع وجود نسبة صغيرة فقط من سكان الولايات المتحدة يتلقون اللقاح بداية، يبدو كما لو أن معظم الناس لن يستمتعوا مباشرة بفوائد هذا الطرح الأول، أليس كذلك؟

ون: بالتأكيد. إنه لأمر مذهل حقًا أن لدينا لقاحًا يبدو أنه فعال بنسبة 95٪ وآمن جدًا. سنتمكن من وضع حد لهذا الوباء. لكن هذا سيستغرق وقتا. سيصل التخصيص الأولي للقاحات إلى ما يزيد قليلاً عن 1٪ من السكان. سيستغرق الأمر وقتًا حتى نصل إلى 70٪.

نحتاج إلى أن يستمر الجميع في اتباع الاحتياطات التي تحدثنا عنها طوال الوقت: ارتدِ قناعًا. حافظ على التباعد الجسدي. تجنب التجمعات الداخلية. اغسل يديك.

سأضيف واحدًا آخر: احصل على اللقاح عندما يحين دورك. يمكننا تجاوز هذا الشتاء، والربيع والصيف يحملان الكثير من الأمل.