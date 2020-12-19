قطر.. رئيس الوزراء يعلن موعد وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا

نشر السبت ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية، خالد بن خليفة آل ثاني، أن أول شحنة للقاح فيروس كورونا ستصل البلاد الإثنين.

وقال رئيس الوزراء القطري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بتوجيهات من سمو الأمير المفدى تصل بعد غد أول شحنة من لقاح كوفيد19، وقد وجهت القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق معاييرنا الصحية".

وأضاف وزير الداخلية قائلا في التغريدة نفسها: "هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وإذ نعبر عن فخرنا بنجاح خطتنا لمواجهة المرض نجدد شكرنا لفرقنا الطبية وكل المشاركين فيها"، حسب قوله.

بتوجيهات من سمو الأمير المفدى تصل بعد غد أول شحنة من لقاح كوفيد19، وقد وجهت القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق معاييرنا الصحية. هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وإذ نعبر عن فخرنا بنجاح خطتنا لمواجهة المرض نجدد شكرنا لفرقنا الطبية وكل المشاركين فيها

ولم يوضح رئيس الوزراء القطري نوع اللقاح الذي ستوفره الدوحة لمواطنيها ومقيميها