نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأحد، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "خارجة عن السيطرة".

وعند حديثه عبر "سكاي نيوز"، قال هانكوك: "لسوء الحظ، كان هذا الفيروس، السلالة الجديدة منه، خارج عن السيطرة. ويجب علينا السيطرة عليه.. الطريقة الوحيدة التي يمكنك خلالها القيام بذلك هي تقييد الاتصالات الاجتماعية بشكل أساسي، خصوصاً في المناطق الواقعة تحت المستوى الرابع.

وأضاف هانكوك: "يحتاج كل شخص إلى التصرف كما لو كان مصاباً بالفيروس، وهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها السيطرة عليه والحفاظ على أمان الأشخاص".

ووصف وزير الصحة البريطاني ما يحدث حالياً بأنه "نهاية مروعة لما كان عاماً صعباً".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت التدابير الحالية لحماية الأشخاص، مثل استخدام الأقنعة والحفاظ على مسافة 2 متر بين الأشخاص، كافية للحماية من المتغير الجديد، قال هانكوك: "ما يهم حقاً هو ألا يتبع الأشخاص (معايير المستوى 4 الجديدة) فقط، بل على الجميع في مناطق المستوى الرابع التصرف كما لو كان لديهم الفيروس لوقف انتشاره إلى أشخاص أخرين.. نحن نعلم فقط أن هذا المتغير الجديد، يمكنك التقاطه بسهولة أكبر من كمية أقل من الفيروس الموجود".

وأضاف هانكوك: "كل الإجراءات المختلفة التي نطبقها، نحن نحتاج إلى المزيد منها للتحكم في انتشار المتغير الجديد أكثر مما فعلناه للتحكم في انتشار المتغير القديم".

وحول إذا كان يجب على الأشخاص الذين يعيشون في ظل قيود المستوى الرابع الصارمة توقع القيام بذلك لبعض الوقت، قال هانكوك لـ"سكاي نيوز": "يجب علينا حقاً جعل هذا تحت السيطرة.. ما زال أمامنا طريق طويل لترتيب هذا، وبشكل أساسي".

وقال هانكوك: "نظراً لمدى سرعة انتشار هذا المتغير الجديد، سيكون من الصعب للغاية إبقائه تحت السيطرة حتى يتم طرح اللقاح".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خضوع لندن وجنوب شرق إنجلترا لقيود المستوى الرابع، بداية من يوم الأحد، وهو شبيه بالإغلاق، وذلك بعد أن ثبت أن متغير "كوفيد-19" الذي تم تحديده حديثاً ينتشر بسرعة أكبر من السلالات السابقة.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، السبت: "يقود المتغير الجديد من الفيروس الانتشار"، مُضيفا: "يبدو أنه ينتشر بسهولة أكبر، وقد يكون أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن السلالة السابقة".