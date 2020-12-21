هل تسبب سلالة كورونا الجديدة الـ"خارجة عن السيطرة" عدد وفيات أكبر؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—بدأت عدد من الدول حول العالم باتخاذ إجراءات ووقف السفر من وإلى المملكة المتحدة بعد التقارير التي ألقت الضوء على سلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف بـ"كوفيد-19"، لها قدرة انتشار أسرع.

كبير الأطباء البريطانيين، كرئيس ويتي، قال إنه "لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة تتسبب بنسبة وفيات أعلى أو أنها تؤثر على عمل اللقاحات".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد قال إن السلالة الجديدة قد تكون أسرع بالانتشار بنسبة 70% من سلالة كورونا السابقة، رغم أن هناك نسبة معتبرة من "عدم اليقين".

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لـ"سكاي نيوز": "لسوء الحظ، كان هذا الفيروس، السلالة الجديدة منه، خارج عن السيطرة. ويجب علينا السيطرة عليه.. الطريقة الوحيدة التي يمكنك خلالها القيام بذلك هي تقييد الاتصالات الاجتماعية بشكل أساسي، خصوصاً في المناطق الواقعة تحت المستوى الرابع"، واصفا ما يحدث حالياً بأنه "نهاية مروعة لما كان عاماً صعباً".

منظمة الصحة العالمية من جهتها قالت إن السلالة الجديدة تم رصدها في كل من الدنمارك وهولندا وأستراليا.