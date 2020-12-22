دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك"، أوغور شاهين، إن لديه "ثقة علمية" في أن لقاح "فايزر - بيونتيك" الحالي يمكن أن يعمل ضد المتغير الجديد لفيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ولكن ستكون البيانات الكاملة متاحة في غضون أسبوعين.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال شاهين: "لا نعلم في الوقت الحالي ما إذا كان لقاحنا قادراً أيضاً على توفير الحماية ضد هذا المتغير الجديد، ولكن من الناحية العلمية، من المرجح جداً أن الاستجابة المناعية لهذا اللقاح يمكنها أيضاً التعامل مع المتغير الفيروسي الجديد".

وأضاف شاهين: "لدينا ثقة علمية في أن اللقاح قد يحمي، ولكننا لا نعرف ذلك، وفقط إذا تم إجراء التجربة، وسنحتاج إلى حوالي أسبوعين من الآن للحصول على البيانات".

وقال شاهين:"ما فعلناه في الأشهر (القليلة) الماضية هو أنه في كل مرة.. ظهر فيها فيروس بطفرة سائدة، قمنا بتقييم ما إذا كانت استجابة اللقاح الناتجة عن لقاحنا، أي استجابة الجسم المضاد، قادرة أيضاً على منع عدوى بالفيروس الجديد"، وأضاف: "التحييد، والنشاط ضد كل هذه المتغيرات متشابهة للغاية".

ووفقاً لشاهين، فإن متغير "كوفيد-19" الجديد يحتوي على تسع طفرات، ولكن بما أن اللقاح يحتوي على أكثر من 1،270 حمضاً أمينياً، وتغيرت 9 فقط، فهذا يعني أن "99% من البروتين لا يزال كما هو".

وأضاف شاهين أنه يمكن لشركة "بيونتيك" تطوير لقاح ضد متغير جديد من فيروس كورونا في غضون ستة أسابيع بفضل تقنية "mRNA" التي تسمح لهم "بالبدء مباشرة في هندسة لقاح يحاكي هذه الطفرة الجديدة تماماً".