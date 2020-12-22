دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت وزارة الصحة السعودية، السبت، عدم رصد حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور على أراضي المملكة، وأشارت إلى أن لا شيء يُثبت عدم فاعلية اللقاح في مكافحة هذا التحور الذي طرأ على الفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: "بحمد الله حتى الآن تحور فيروس كورونا لم يُرصد في المملكة"، حسب قوله.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد للخدمات الطبية في المملكة أن "كل اللقاحات المعتمدة الآن دوليا وفي المملكة لا تشير بأنها غير فعالة، وفي حالة وجود تحور كبير أدى إلى تغير فعالية اللقاحات سيكون هناك لقاحات فعالة وستُستخدم جنبا إلى جنب أو بدلا للحالية"، على حد تعبيره.

وأضاف الوكيل المساعد قائلا: "البيانات الأولية تظهر أن الفيروس المتحور لايختلف عن سابقه لا من ناحية الضراوة ولا من ناحية استجابته للقاحات"، حسب قوله.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن "ظاهرة التحور موجودة في الفيروسات"، ولفت إلى أن البيانات الأولية لا تشير إلى " تغيير في نمط الفيروس من ناحية شدته أو تغير في سلوكه"، حسب قوله.

يذكر أن المملكة كانت قد أغلقت مجالاتها الجوية والبرية والبحرية أمام حركة السفر، بع إعلان بريطانيا عن خروج فيروس كورونا المتحور عن السيطرة.