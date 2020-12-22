نشر الثلاثاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن الدخول إلى العاصمة أبوظبي، ابتداء من 24 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وشملت الإجراءات الجديدة تخفيض مدة قبول نتيجة فحص "PCR" سلبية من 48 ساعة إلى 72 للراغبين بالدخول إلى الإمارة، والعودة إلى الإجراء المتعلق بالخضوع لفحص بعد 6 أيام من دخول أبوظبي بعد أن تحول إلى شرط إجراء فحصين بعد 4 أيام و8 أيام سابقا.

وستعفي العاصمة الإماراتية القادمين إليها من الدول الخضراء من الحجر الصحي في حال إبرازهم نتيجة فحص سلبية في حين خفضت مدة الحجر للقادمين من الدول الأخرى إلى 10 أيام فقط، وإجراء فحص للقادمين إلى الإمارة من الخارج بعد 6 أيام و12 يوما.

وتضمنت الإجراءات أيضا رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة وفق الإجراءات المعتمدة.

واعتمدت أبوظبي إجراء الفحص الدوري ساكن المناطق الصناعية وعززت مراكز الفحص التابعة لـ"صحة" خارج الإمارة وأزالت المراكز الموجودة عند نقاط الدخول إليها، واستثنت المشاركين برنامج التطعيم الوطني والمشاركين في التجارب السريرية على اللقاح من الإجراءات المذكورة سابقا.