كيف تغيرت نظرة الآباء لوضع أطفالهم في حضن بابا نويل وما تأثير كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن التقليد السنوي للطفل الذي يجلس (وغالباً ما يبكي) في حضن سانتا كلوز (بابا نويل) تفوح منه رائحة الحنين إلى الماضي. ما هي أفضل صورة لبطاقة الكريسماس أكثر من صورة الطفل الذي تدمع عيناه مع ابتسامة إلى جانب سانتا؟

لطالما سلطنا الضوء على الصدمة التي قد يواجهها الأطفال عند وضعهم في حضن بابا نويل، وتحويل وجوههم الملطخة بالدموع إلى بطاقات الكريسماس والنكات. بعد كل شيء، 93٪ من مرتكبي الاعتداء الجنسي هم أشخاص مألوفون للطفل. نحن نعزز لدى أطفالنا في جميع مراحل الطفولة الابتعاد عن الغرباء ومن ثم نقول لهم بشكل غير متوقع أنه لا بأس من السماح لهذا الشخص الغريب بلمسك.

يؤكد أوليفر سيندال، عالم النفس السريري المتخصص في الأطفال والمراهقين، أن الأمر يتعلق بالموافقة. مدى الصدمة التي قد يتعرض لها الطفل عندما يُجبر على الجلوس في حضن بابا نويل ضد إرادته يعتمد على الأمان العاطفي للطفل، والذي يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان الوالدان قد وفرا بيئة آمنة لأطفالهم.

ومع ذلك، قال سيندال، المقيم في إنجلترا إن "إجبارهم على فعل شيء يخافون منه يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مؤلماً، أو يؤثر على فهمهم للموافقة، حتى لو كان مجرد الجلوس مع سانتا".

استمرت هذه الممارسة القاسية بلا هوادة لعقود حتى وقت قريب. بدأ الآباء في التفكير في فكرة أن وضع الطفل في حضن شخص غريب، بغض النظر عما إذا كان يتطابق مع قصة أسطورية عن زميل مرح يقدم لنا الهدايا قد لا يكون فكرة جيدة. هذا هو الحال بشكل خاص عندما نعلم أطفالنا عدم التحدث إلى الغرباء وغالباً ما ينفجرون في البكاء والذعر بصحبة أشخاص لا يعرفونهم.

ربما صور عيد الميلاد هذه لأطفالنا وهم يصرخون خوفاً في حضن سانتا ليست مضحكة بعد كل شيء. قد يكون التقليد مؤلماً.

فرصة للتغيير

أدخل عام 2020، التباعد الاجتماعي.

أجبرنا الإغلاق بسبب فيروس كورونا Covid-19 هذا العام على إعادة التفكير في هذه الممارسة غير المنطقية والتي قد تكون ضارة بالسماح للغرباء بلمس أطفالنا من أجل الضحك، والتقاط صورة. الآن، بسبب توجيهات الصحة العامة للابتعاد عن الأماكن المليئة بالجراثيم لمن هم خارج المنزل، يجب أن يكون بابا نويل على بعد 6 أقدام أو أكثر من أطفالك الصغار الذين لديهم بالفعل حذر صحي من الأشخاص الذين لا يعرفونهم.

قالت إليزابيث إل جيغليك، أستاذة علم النفس في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في نيويورك إن "القيام بزيارات افتراضية أو تراعي البُعد الاجتماعي لسانتا يمكن أن تكون الخطوة الأولى في إظهار أن هذا الوضع الطبيعي الجديد يمكن أن يكون جيداً أو ممتعاً مثل الجلوس التقليدي في حضن سانتا".

تؤكد جيغليك، التي تدرس الاعتداء الجنسي على الأطفال والصدمات، على أهمية الاستقلالية الجسدية للأطفال ومخاطر تعليمهم أنه لا بأس من لمسهم من قبل الغرباء حتى عندما يجعلهم ذلك غير مرتاحين.

مع التباعد الاجتماعي الجديد لبابا نويل، يمكن للطفل أن يجلس على مسافة آمنة من الشخص الغريب الذي يرتدي ملابس حمراء ويتحدث عن آماله وأحلامه وقوائم الرغبات دون خوف من خطر غريب.

احترام المساحة الشخصية للأطفال

نشرت سيدة مؤخراً صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لطفلها البالغ من العمر 5 سنوات جالساً على بعد 6 أقدام تقريباً من سانتا، وكلاهما مقنع. لم يكن تعليقها المصاحب للصورة يتعلق بالبروتوكول الذي تم تغييره هذا العام أو طفل مضطرب لم يستطع تلبية رغبات عيد الميلاد، ولكن حول قائمة الألعاب الطويلة التي نقلها طفلها إلى سانتا.

بعبارة أخرى، بدأنا بالفعل في تغيير مرحب به في هذه الممارسة الغريبة والمزعجة كي يصبح طبيعياً.