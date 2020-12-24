كيف يمكن أن تشجعك ألعاب فيديو اللياقة البدنية على ممارسة الرياضة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يكتشف البعض طريقتهم المفضلة في التمرين في وقت مبكر ولديهم الانضباط الذاتي للالتزام بها لعقود. البقية منا، حسنًا، نشعر بالملل قليلاً.

من بين التحديات العديدة التي يسببها وباء كورونا، بعضها أكثر إلحاحًا من البعض الآخر، عدم القدرة على تنشيط روتين التمارين لدينا. الصالات الرياضية وأماكن التمارين إما مغلقة أو محفوفة بالمخاطر، والرياضات الجماعية بعيدة كل البعد عن المثالية. تعتبر حصص Zoom و YouTube أفضل من لا شيء، ولكن التفاعل أحادي الجانب مشكلة. وأصبحت ممارسة الرياضة في الخارج أقل جاذبية مع انخفاض درجات الحرارة وغروب الشمس قبل أن تتاح لك فرصة هضم الغداء.

إذا كنت أيضًا تجد صعوبة في التحفيز هذه الأيام، فيمكنك التفكير في ألعاب فيديو اللياقة البدنية. حتى لو لم تكن لاعبًا. حتى لو لم تتمرن أبدًا.

تتطلب منك ألعاب فيديو اللياقة البدنية استخدام جسمك بالكامل للمشاركة في اللعبة، بدلاً من أصابعك فقط. لقد نمت من حيث التطور والتنوع على مدار العقود الماضية، وهي مصممة لمنحك حافزًا إضافيًا لممارسة الرياضة. يقوم البعض بذلك عن طريق تحويل الجلسة إلى ألعاب، والبعض الآخر من خلال مراقبة الحركة وتتبع التقدم. ستقوم بمراسلة الأصدقاء بدلاً من القيام بمجموعة من الطعنات؟ اللعبة ستعرف.

ملاحظة مهمة: إذا شعرت بألم أثناء أداء أي حركة أثناء ممارسة لعبة فيديو، توقف على الفور. استشر طبيبك قبل البدء في أي برنامج تمرين جديد.

مجموعة متنوعة من الألعاب

هناك شيء للجميع تقريبًا عندما يتعلق الأمر بألعاب اللياقة البدنية.

بعض ألعاب اللياقة البدنية مثل مقاطع فيديو التمارين أو جلسات المدرب الشخصي، ولكن مع لمسة تفاعلية إضافية. تشغل Fitness Boxing على Nintendo Switch المستخدمين من خلال تمرين ملاكمة قابل للتخصيص وصعب. هناك أيضًا ألعاب Zumba لمجموعة متنوعة من الأنظمة، والتي تستخدم وحدات التحكم أو مستشعرات الحركة لتتبع الحركات والتقدم.

تقدم ألعاب فيديو اللياقة البدنية الأخرى خلفية أكثر خيالية لممارسة التمارين. Arms، المتوفرة على Nintendo Switch ، هي لعبة قتال يختار فيها المستخدمون بين مجموعة متنوعة من الأذرع القابلة للتمديد والقابلة للتخصيص ويحاولون القضاء على الخصوم في بيئات مختلفة.

تتيح Beat Sabre، وهي لعبة واقع افتراضي متوفرة على PlayStation 4 والأجهزة الأخرى، للمستخدمين تقسيم الكتل التي تمثل إيقاعات موسيقية في عالم نيون. Ring Fit Adventure لعبة على Nintendo Switch تأتي مع حلقة مادية، وهي لعبة حركة يتجول فيها المستخدمون حول عالم كبير وافتراضي وألوان زاهية ويهزمون الأعداء. إنها تقدم واحدة من أكثر التدريبات صعوبة.

تعد لعبة Dance Dance Revolution واحدة من أقدم ألعاب الفيديو للياقة البدنية، والتي يعود تاريخها إلى أواخر التسعينيات، وتتطلب وسادة أرضية لتتبع الحركة.

ألعاب الرقص جيدة بشكل خاص في رفع معدل ضربات القلب، والتي يمكن أن تفيد الجسم والعقل.

أولئك الذين لديهم نظام واقع افتراضي لديهم مجموعة واسعة من العوالم الخيالية للاختيار من بينها مثل Sprint Vector ، الذي يمزج بين الرياضات العنيفة وعرض الألعاب بين المجرات. يمكن لأولئك الذين ليس لديهم أجهزة تجربة الألعاب الملائمة للهواتف المحمولة مثل Pokémon Go و Harry Potter Wizards Unite ، وكلاهما يتطلبان من المستخدمين التحرك في الخارج كما أنهما جيدان للأطفال.

كيف تُصنع ألعاب اللياقة البدنية

قالت رينيه جيتينز، المديرة التنفيذية للرابطة الدولية لمطوري الألعاب إن صنع ألعاب اللياقة يميل إلى أن يكون عملية معقدة، تشمل مزيجًا من مصممي الألعاب وعلماء الرياضة وجماهير الاختبار، وقد يستغرق الأمر سنوات. غالبًا ما يكون الهدف هو صنع شيء يجذب جمهورًا عريضًا، وليس فقط جمهور الألعاب.

هناك مطورون يؤكدون على الجانب المرح والخيالي من اللعبة، ويركز آخرون أكثر على تجربة التمرين. البعض يفعل كلا الأمرين.

وأضافت: "نينتندو، على سبيل المثال، غالبًا ما تعمل مع متخصصي اللياقة البدنية للتأكد من أنهم يشجعون الحركة الصحيحة ويعملون على مجموعات عضلية متعددة".

كما هو الحال مع جميع التدريبات ، من الجيد أن تبدأ ببطء.

كيفية الاستفادة القصوى من ألعاب اللياقة البدنية

قال جوليان تريبت، الباحث في النشاط البدني وعلوم الرياضة في المعاهد الوطنية للابتكار الطبي الحيوي والصحة والتغذية في اليابان، إن مستخدمي هذه الألعاب يجب أن يكونوا على دراية بقيود الألعاب إذا أصبحت المصدر الأساسي لممارسة الرياضة.

بحث تريبت وزملاؤه عن فعالية ألعاب الفيديو النشطة واكتشفوا أنها لا تؤدي بالضرورة إلى تحسن مستدام في اللياقة البدنية.

وقال إن المشكلة تكمن في كثير من الأحيان في أن الألعاب تفقد جاذبيتها بعد مرور بعض الوقت ولا يتم استبدالها بنوع آخر من التمارين.

هناك ألعاب فيديو نشطة وفعالة في تنغيم العضلات أو تحسين التوازن، لكنها تفشل في رفع معدل ضربات القلب وبالتالي لا تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

قال تريبتي إن البحث يدعم أن ألعاب الفيديو النشطة أفضل من لا شيء بالنسبة لمعظم الناس - خاصة أولئك منا الذين يعيشون في منازلهم خلال هذا الشتاء الوبائي. لم يشجع لعب ألعاب الفيديو النشطة المزيد من الحركة الشاملة أو زيادة اللياقة البدنية لدى الأطفال، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012.

يمكن أن يكون ضمان النتائج بسيطًا مثل سؤال نفسك عما إذا كنت تتعرق أثناء اللعبة. هل ينبض قلبك بشكل أسرع؟ وهل تعود إلى اللعبة بشكل منتظم؟ إذا كانت الإجابة بنعم على كل ما سبق، فقد تكون هذه الألعاب مجرد تغيير افتراضي للياقة البدنية تحتاجه الأسرة بأكملها لتأسيس عادة تمارين ممتعة - وصديقة للأوبئة.