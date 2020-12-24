نشر الأربعاء ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2020

ما دور لقاح "مودرنا” في تغيير الجدول الزمني لانتهاء جائحة كورونا؟

هل يحصل المعرضون لخطر كورونا من الشباب على اللقاح في وقت أقرب؟

(CNN Health)-- قال الجنرال غوستاف بيرنا، رئيس العمليات في عملية "راب سبيد" المعنية بمكافحة فيروس كورونا​، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستنتهي من تسليم 20 مليون جرعة لقاح كوفيد – 19 في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني.

وقال بيرنا، خلال إفادة صحفية: "لقد كان أسبوعًا كبيرًا لتوصيل اللقاحات... أكثر من 7800 عملية تسليم بنهاية الغد، حيث إننا نقدم 7.9 مليون جرعة من اللقاح التي تم تخصيصها لهذا الأسبوع في جميع أنحاء البلاد - حقًا إنجاز هائل".

وأضاف بيرنا: "خصصنا صباح أمس للأسبوع القادم 4.67 مليون، 2.67 من فايزر و2 مليون من مودرنا".

وأشار رئيس العمليات في عملية "راب سبيد" إن السلطات القضائية يمكن أن تبدأ في طلب جرعات اللقاح غدًا، والتي سيتم تسليمها الأسبوع المقبل.

وقال غوستاف بيرنا: "خصصنا 15.5 مليون جرعة لقاح، ونحن في طريقنا لتخصيص 4.5 إلى 5 ملايين أخرى الأسبوع المقبل، وهو ما سيصل بنا إلى 20 مليون جرعة لقاح مخصصة لأمريكا قبل نهاية العام. سننهي عمليات التسليم هذه في الأسبوع الأول من شهر يناير".