يُصاب به غالبا من هم أقل من 60 عاما.. ما سبب انتشار سلالة كورونا الجديدة بسرعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في هذا العام الطويل والصعب، عانى العديد من الأشخاص من الإرهاق الوبائي، ما جعلهم يرغبون فقط في قضاء موسم العطلات مع أحبائهم.

ورغم بدء طرح اللقاح، تجاوزت الولايات المتحدة 18 مليون حالة كوفيد-19 مبلغ عنها، يوم الاثنين، كما توفي ما لا يقل عن 319 ألف شخص بجميع أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وستستمر خسارة الأجداد والأمهات والآباء والأطفال في التصاعد مع انتشار هذا الفيروس القاتل.

وفي حديث مع محللة CNN الطبية، الدكتورة لينا وين، حول إرشادات الالتقاء بالأحباء خلال موسم العطلات، توضح كيفية تأثير اللقاح على سلوكياتنا وما الذي يجب فعله مع النوع الجديد من كورونا بالمملكة المتحدة.

ما هي أكثر الطرق أماناً لاجتماع العائلات معاً خلال موسم العطلات؟

أوضحت وين أن الخروج في الهواء الطلق يقلل بشكل كبير من المخاطر، مع ترك مسافة تصل إلى 6 أقدام على الأقل. وفي حال رغبتك بالاجتماع مع عائلتك في مكان داخلي، من الآمن أن تقوم بحجر صحي لمدة 14 يوماً.

إقامة الضيوف في منزلك لقضاء موسم العطلات

رغم أنه ليس الوقت المناسب لإقامة الضيوف بمنزلك، بسبب سهولة انتشار الفيروس، إلا أنه من الآمن تطبيق الحجر الصحي أيضاً.

تقول وين: "إذا كان شخص ما يسافر بالسيارة، فهناك خطر قليل.. وإذا كان السفر جواً، فيجب أن يحرص الجميع على ارتداء الأقنعة، والحذر ليس فقط على متن الطائرة، بل أيضاً عند بوابات الوصول، في الترام، وأيضاً عند بوابات الصعود".

هل تتغير الأمور للزوار الذين كانوا في المملكة المتحدة؟

يبدو أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ببريطانيا ليست مميتة بشكل أقوى، لكنها أكثر قابلية للانتشار. وبالطبع، هذا لا يغير من توصيات وين.

وإذا لم تجتمع مع أشخاص آخرين في مكان داخلي، وواصلت ارتداء قناع الوجه والتباعد الجسدي، فلن تصاب بالفيروس أو تنقله، على حد قول محللة CNN الطبية.

وحتى الآن، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا البديل مختلف تماماً لدرجة أن اللقاحات لن تعمل بشكل جيد.

لكن، ماذا لو تلقى المضيف لقاحه؟ أو إذا حصل الضيف على اللقاح، هل يمكنهم رؤية بعضهما البعض؟

أوضحت وين أنه يجب تطبيق الإرشادات نفسها، حتى إذا تلقيت اللقاح أنت أو زائرك. والسبب أنك حصلت على جرعة واحدة فقط، فلن يكون هناك وقت كاف لتطوير المناعة.

يتطلب اللقاحان فايزر ومودرنا جرعتين لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

زيارة الأقارب والقلق من عدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية اللازمة

تقول وين إنه يجب أن تعرف خطط أقاربك بالتحديد، ومعرفة تدابير السلامة التي سيتخذونها، ثم يمكنك أن تقرر ما إذا كان عليك الذهاب.

ربما من الآمن أن تزور أقاربك إذا كانت هناك مساحة خارجية كبيرة، ويمكن الحفاظ على مسافة اجتماعية بسهولة. ويمكن أن تذهب لإلقاء التحية ثم العودة قبل العشاء، إذا كان من المخطط إقامته في الداخل.

لكن، ماذا تقول لأقاربك الذين يعتقدون أن مخاوف الفيروس مبالغ فيها؟

ربما يُقدّر أقاربك محاولتك في جعل تجمعهم أكثر أماناً، لكن إذا لم يفعلوا ذلك، ليس عليك رؤيتهم في هذه العطلة.

وفي حال عدم استعدادهم لتقليل المخاطر في هذا التجمع، فمن المحتمل أنهم يشاركون أيضاً في أنشطة عالية الخطورة في جوانب أخرى من حياتهم.

تقول وين: "نحن بحاجة إلى إعطاء الأولوية لصحتنا وصحة أحبائنا. وفي حال عدم موافقة بعض الأقارب، فلا يزال يتعين عليك القيام بما هو أفضل لك. يمكنك احترام رغباتهم ويمكنهم احترام رغباتك أيضاً".

هل توجد طريقة لاستضافة الزوار بأمان في الداخل، مع أشخاص لم يخضعوا للحجر الصحي؟

ينتشر هذا الفيروس بسهولة في الداخل. لكن، هناك إجراءات يمكن أن تقلل من هذا الانتشار، كفتح جميع النوافذ والأبواب وجلوس العائلات على طاولات مختلفة.

وأوضحت وين: "مع وجود الكثير من الفيروسات في جميع أنحاء البلاد، آمل أن نتمكن من تجاوز هذا في الشتاء. يرجى تجنب التجمعات الداخلية مع أشخاص ليسوا من أفراد أسرتك.. اللقاح على الطريق، لكن يجب أن نجتاز هذه العطلة ونبقى آمنين".