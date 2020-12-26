نشر السبت ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دراسة: عدم تناول اللحوم يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هو التلوث الخلطي؟ وما الذي يسببه كي تتمكن من تجنبه؟

يُشير التلوث الخلطي إلى ظاهرة انتقال الملوثات الميكروبية من المواد الغذائية الخام إلى الأغذية الجاهزة للأكل، وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً في مقطع فيديو نُشر عبر "تويتر" مؤخراً.

كيف يحدث التلوث الخلطي للأغذية؟ #الغذاء_والدواء #دقيقة_غذاء https://t.co/A8wkJkdEuE

ويحصل التلوث الغذائي عبر عدة طرق، ومنها: