عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 80 مليون حالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — تجاوز عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، أكثر من 1.7 مليون شخص، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الوقت الذي تخطت فيه أعداد الإصابات بالفيروس أكثر من 80 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليتخطى عدد الإصابات 19 مليون شخص، وأكثر من 333 ألف حالة وفاة حتى الآن، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات لتسجل أكثر من 10 ملايين إصابة، بينما احتلت البرازيل المرتبة الثانية بالنسبة لعدد الوفيات بعد الولايات المتحدة بما يصل إلى 191 ألف حالة وفاة.