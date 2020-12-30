نشر الأربعاء ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2020

هذه الأعراض التي عانت منها مشاركة في لقاح "أسترازينيكا" قبل توقفه مؤقتاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، أن الجهة المنظمة الخاصة بها صرحت باستخدام لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان من حكومة المملكة المتحدة الأربعاء: "قبلت الحكومة اليوم توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للسماح باستخدام لقاح أسترازينيكا من جامعة أكسفورد لكوفيد-19".

وأضاف البيان: "يأتي هذا بعد تجارب سريرية صارمة وتحليل شامل للبيانات من قبل خبراء في MHRA، التي استنتجت أن اللقاح استوفى معاييرها الصارمة للسلامة والجودة والفعالية".