بريطانيا توافق على استخدام لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" لمواجهة فيروس كورونا

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حكومة المملكة المتحدة: الجهة التنظيمية تصرح باستخدام لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" لفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، أن الجهة المنظمة الخاصة بها صرحت باستخدام لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وذكر بيان من حكومة المملكة المتحدة الأربعاء: "قبلت الحكومة اليوم توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للسماح باستخدام لقاح أسترازينيكا من جامعة أكسفورد لكوفيد-19".

وأضاف البيان: "يأتي هذا بعد تجارب سريرية صارمة وتحليل شامل للبيانات من قبل خبراء في MHRA، التي استنتجت أن اللقاح استوفى معاييرها الصارمة للسلامة والجودة والفعالية".

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