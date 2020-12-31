من هو الطبيب اللبناني الذي عينه بايدن منسقاً للقاحات ضد كورونا؟

نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في ما لا يقل عن 10 دول أوروبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الطبيب اللبناني بشارة شقير، في منصب منسق اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن أعضاء فريق الاستجابة لمواجهة كوفيد-19.

في تغريدة نشرها شقير عبر حسابه الرسمي، على موقع "تويتر"، كتب: "شرف كبير أن أنضم إلى إدارة جو بايدن كمنسق للتطعيمات في البيت الأبيض ضد كوفيد-19، خلال هذه اللحظة المحورية في الوباء".

وأضاف: "من دواعي سروري أن أكون جزءاً من الفريق الذي يعمل على ضمان طرح المنتج بكفاءة وإنصاف وفعالية".

It’s an honor to join @JoeBiden administration as White House COVID-19 Vaccinations Coordinator during this pivotal moment in the pandemic. I’m humbled to be part of the team working to ensure an efficient, equitable, and effective roll out. https://t.co/miiiST8HCj

وبحسب الموقع الرسمي للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، شغل شقير منصب نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الصحة في شركة "Kaiser Permanente"، وهي أكبر نظام صحي متكامل خاص في أمريكا، يضم أكثر من 12 مليون عضو عبر الولايات المتحدة.

وتولى شقير منصب مفوض الصحة العامة في شيكاغو من 2009 إلى 2014.

شغل الدكتور شقير مناصب قيادية تنفيذية تركز على خدمة المجتمعات، التي تعاني من نقص الموارد وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية في العديد من الأنظمة.

ولد الدكتور شقير في العاصمة اللبنانية، بيروت، وهو متخصص بالطب العائلي، وحاصل على شهادة الطب من الجامعة الأمريكية في بيروت.

ويذكر أنه هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1997 وأكمل تدريبه في طب الأسرة في كلية "بايلور" للطب. كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية من جامعة تكساس في دالاس.