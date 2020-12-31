ربما فاتتك وسط الجائحة.. أهم القصص الصحية في 2020 بعيدا عن كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أرواح خسرناها، أسر مشتتة واقتصادات مدمرة، هذه المآسي ليست سوى جزء من الدمار الناجم عن فيروس كورونا القاتل الذي اجتاح العالم في عام 2020.

لقد جمعت جائحة كورونا علماء العالم معًا في سباق غير مسبوق لتطوير اللقاحات. تحقيق هذا الهدف في أقل من عام هو "تاريخي حقًا"، وفقًا للدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.

ومع ذلك، لم تكن "كوفيد-19" المعركة الوحيدة التي خاضها الأطباء والباحثون خلال العام الماضي. استمرت مكافحة العديد من الأمراض والحالات الأخرى التي ابتليت بها البشرية هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة.

فيما يلي بعض أهم التطورات غير الوبائية في الرعاية الصحية خلال عام 2020 والتي ربما لم تسمع عنها كثيرًا، تم ترشيح العديد منها من قبل المنظمات الصحية الكبرى.

لقاح ينهي تفشي الإيبولا القاتل

في يونيو / حزيران، وضع لقاح تم تطويره على مدى سنوات، حدًا لثاني أكثر تفشي للإيبولا فتكًا، والذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تسبب تفشي آخر في مقتل أكثر من 11 ألف شخص من غرب إفريقيا بين عامي 2014 و 2016.

التقدم في مرض الزهايمر

استمرت مكافحة الخرف والزهايمر - اللذين يصيبان حوالي 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم - خلال عام 2020، مع بعض الأخبار الجيدة.

قال جو بالينتفي، المتحدث باسم المعهد الوطني للشيخوخة إن "التقدم في المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر ربما كان أكبر قصة هذا العام".

يجري تطوير الاختبارات المعتمدة على الدم للكشف عن لويحات بيتا-أميلويد وتشابكات تاو، وهما اثنتان من العلامات المميزة لمرض الزهايمر. حتى وقت قريب، كانت الطريقة الوحيدة لاختبار مرض الزهايمر هي إجراء البزل النخاعي أو استخدام مسح دماغي باهظ الثمن.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو / أيار على Flortaucipir ، أو AV-1451 ، كأول دواء يستخدم لتصوير وجود تشابك تاو. وأصبح أول اختبار دم يمكن أن يستخدمه الأطباء في العيادة لقياس بروتينات الأميلويد Aβ42 و Aβ40 متاحًا في معظم الولايات الأمريكية في أكتوبر.

استمر التقدم في التدخلات السلوكية وأنماط الحياة للخرف في عام 2020. ولدى المعهد الوطني للشيخوخة أكثر من 100 تجربة إكلينيكية غير دوائية قيد الاجراء لاستكشاف دور النظام الغذائي والتمارين الرياضية والنوم. أفادت جمعية الزهايمر عن دراسات للمكملات - مثل بنفوتيامين، وهو نسخة مخبرية من فيتامين ب 1، ومشروب يعزز الكيتونات في الدم والدماغ - وفعاليتها في إبطاء التدهور المعرفي المبكر.

أدوية لمرض السكري "تغير قواعد اللعبة"

رشحت جمعية القلب الأمريكية تطورًا "يغير قواعد اللعبة" في مكافحة أمراض القلب والكلى المرتبطة بمرض السكري كأفضل تقدم صحي لعام 2020. مرض السكري هو سبب رئيسي للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية .

بالإضافة إلى التحكم بنسبة السكر في الدم، فإن الفئتين الأحدث من الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع 2 - مثبطات SGLT2 و GLP-1 RAs - يمكن أن "تقلل بشكل آمن وكبير من مخاطر الحالات القلبية الوعائية والوفاة"، كما قالت جمعية القلب الأمريكية في بيان.

الأمل لمرضى قصور القلب

أظهرت تجربة سريرية نُشرت في آذار (مارس) الماضي نتائج واعدة لعقار Vericiguat التجريبي في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب المتفاقم وتقليل الكسر القذفي، وهو مقياس لمقدار الدم الذي يضخه البطين الأيسر مع كل انقباض.

أول علاج لمرض اعتلال العين الدرقي

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في يناير على أول علاج لمرض اعتلال العين الدرقي، حيث تدفع العين للأمام وتنتفخ للخارج، مما يتسبب في ألم العين أو ازدواج الرؤية أو حساسية الضوء أو صعوبة في إغلاق العين.

وقالت جمعية الغدد الصماء إن أعضاءها "سعداء بالتوصل لعلاج أخيرًا" لهذا الاضطراب النادر ولكن المنهك.

علاج قمل الرأس

أيها الآباء والأمهات، استمعوا: إذا فاتتكم هذه القصة، سترغبون في الحصول على العلاج الكامل. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء لقمل الرأس عند البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر. يتم وضع عقار Abametapir أو XEGLYZE كغسول لتجفيف الشعر وشطفه بالماء الدافئ في حوالي 10 دقائق.

أظهر المستحضر في التجارب السريرية أنه فعال بنسبة 80٪ في تخليص الشعر من القمل مقارنة بـ 50٪ من العلاج الوهمي.XEGLYZE هو إضافة مرحب بها إلى "ترسانة" علاج القمل حيث أصبح العديد من القمل مقاومًا للعلاجات الحالية.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تدعو لوضع ملصقات على بذور السمسم

عرّفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في نوفمبر بذور السمسم بأنها مادة شائعة للحساسية، ودعت الشركات المصنعة إلى إضافة تحذير طوعًا إلى المنتجات التي تحتوي على البذور.

يعاني أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة من حساسية من السمسم، وهو "من بين أكثر 10 أنواع من الحساسية الغذائية شيوعًا في مرحلة الطفولة"، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

سقطت على الطريق

على الرغم من هذه التطورات، فقد سقط عدد من قضايا الصحة العامة المهمة عن دائرة الضوء خلال عام 2020.

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV): أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التقدم الدولي نحو السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية "انحرف تمامًا عن المسار الصحيح" بسبب فيروس كورونا.

انخفاض الوصول إلى الرعاية: منع الخوف من فيروس كورونا، والرغبة في عدم إرباك الأطباء والمستشفيات التي يغمرها مرضى "كوفيد-19"، الكثير من الناس من التماس الرعاية الصحية الأساسية. كان هذا مدمرًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومتقدمة ، مثل السرطان.

زيادة الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة: أثر نقص الوصول إلى الرعاية أيضًا على مكافحة المخدرات. وجد تقرير جديد لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من جرعات الأدوية الزائدة المميتة التي تم تسجيلها على الإطلاق خلال فترة الـ 12 شهرًا التي انتهت في يونيو.

التأثير الصحي لتغير المناخ: احتفل "قانون الهواء النظيف" بالذكرى الخمسين لتأسيسه هذا العام، لكن الاحتفال شابته حرائق الغابات التي عرّضت صحة الرئة للخطر وفقدان عدد من الضمانات البيئية.

استخدام السجائر الإلكترونية من قبل المراهقين: لا يزال استخدام السجائر الإلكترونية يمثل مصدر قلق صحي، خاصة بين الشباب، ومع ذلك فقد "سقط الموضوع بشكل أساسي عن الرادار منذ وصول "كوفيد-19"، وفقًا لما قالته الكلية الأمريكية لأمراض القلب في نابولي.

التفاوتات في الرعاية الصحية: في حين أن الأشخاص الملونين والمجتمعات المهمشة قد فشلوا لفترة طويلة في الحصول على فرص متساوية للحصول على رعاية صحية جيدة وعلاج جيد، لم يكن التأثير المميت لهذه اللامساواة أقوى مما كان عليه خلال الوباء.

أظهرت الدراسات أن مجموعات الأقليات العرقية والإثنية كانت أكثر عرضة للإصابة بحالات حادة من "كوفيد-19" وكان من المرجح أن تحتاج إلى دخول وحدات العناية المركزة أو وضع أجهزة التنفس الصناعي أو الموت، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.