نشر الجمعة ، 01 يناير / كانون الثاني 2021

(CNN)-- أعلنت إيران، الجمعة، عن 6286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب تحديث قدمت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي عبر التلفزيون الرسمي.

وبموجب الإحصاءات الأخيرة، وصل إجمالي حالات الوباء المُسجلة في البلاد إلى 1,231429 حالة.

وأفادت إيران بحدوث 114 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء الوباء في البلاد إلى 55337.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إن 5013 مريضاً تم نقلهم إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد الحالات الإيجابية المكتشفة في انخفاض. ولا تزال القيود سارية في إيران لمكافحة انتشار فيروس كورونا.