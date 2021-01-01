نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN Health)-- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إدراج لقاح كوفيد - 19 من شركتي فايزر - بونتيك للاستخدام في حالات الطوارئ، حسبما أعلنت المنظمة في بيان.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا التصنيف "يفتح الباب أمام البلدان للإسراع بعمليات الموافقة التنظيمية الخاصة بها لاستيراد اللقاح وإدارته... كما أنه يمكن اليونيسف ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية من شراء اللقاح لتوزيعه على البلدان المحتاجة".

وأجرت منظمة الصحة العالمية تقييمها الخاص لمأمونية وفعالية اللقاح.

ويعني إدراج المنظمة للقاح في الاستخدام بحالات الطوارئ أن شركة فايزر ستستمر في إنشاء بيانات عن اللقاح ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس استشاري تابع لمنظمة الصحة العالمية يوم 5 يناير كانون الثاني لوضع توصيات لتوزيع اللقاح على السكان.