لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- طلبت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا من المستشفيات الميدانية لحالات طوارئ فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، "تجهيز الخدمات للاستخدام" قبل عيد الميلاد، حسبما قال مُتحدث باسم الهيئة لشبكة CNN، السبت.

وقال المتحدث إن الهيئة قد كتبت إلى مقدمي خدمة نايتنجيل في 23 ديسمبر كانون الأول، وطلبت منهم "تجهيز الخدمات للاستخدام". وتسمى المستشفيات الميدانية لفيروس كورونا NHS Nightingale، على اسم الممرضة الرائدة فلورنس نايتنجيل.

ويوم الجمعة، أبلغت المملكة المتحدة عن 53285 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد – 19 و613 وفاة جديدة. والخميس، أبلغت عن 55892 حالة جديدة، وهو أعلى رقم يومي في البلاد منذ بدء الوباء.

وفقًا لأحدث بيانات الرعاية الصحية الحكومية في 1 يناير كانون الثاني، كان هناك حاليًا 22534 مريضًا بفيروس كورونا في المستشفيات في جميع أنحاء إنجلترا، من بينهم 1940 مريضًا مصابًا بعدوى مؤكدة بفيروس كورونا يحتاجون إلى أسرة مزودة بأجهزة تنفس صناعي.

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش يمكن أن يتدخل لمساعدة المرضى الجدد، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لراديو تايمز، الخميس: "بالطبع نحن على استعداد للمساعدة في (خدمة) نايتنجيل إذا تجاوزت الضغوط الحرجة قدرة هيئة الخدمات الصحية الحالية".

وأضاف بن والاس: "أعتقد أننا نستخدم 17 ألف سرير تهوية يتم استخدامها حاليًا، بسعة 21 ألفا. إذا بدأ التغير هناك، فسترى بالطبع تلك الخدمة أكثر نشاطًا، ونعم ، لدينا عدد من الكادر الطبي".

وقال إن الجيش لديه حاليًا حوالي 5 آلاف فرد يشاركون في جهود الاستجابة لكوفيد -19.