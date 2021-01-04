في عام 2021.. هذه هي صيحات اللياقة البدنية التي قد نراها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيكون العام الجديد عامًا حاسمًا لإريكا كيرجيوس حيث تعمل على إكمال الدكتوراه ونشر الأوراق الأكاديمية ومحاولة الحصول على وظيفة في هيئة التدريس في إحدى الجامعات.

ليس من المستغرب أن تركز إحدى قرارات العام الجديد على حياتها المهنية.

قالت كيرجيوس: "سأركز حقًا على الكتابة". وأضافت: "أشعل شمعتي المفضلة فقط وأشرب الشاي المفضل لدي عندما أكتب لأنني بحاجة للتأكد من أن لدي الدوافع الخارجية للبدء".

تتمتع طالبة الدكتوراه في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا بميزة، إذ يركز بحثها على الطرق التي يمكننا من خلالها ضمان التغيير السلوكي الناجح.

الخبر السار هو أن مختبرها قد وجد مجموعة من الطرق التي يمكن للعلم من خلالها أن يجعل القرار ثابتًا هذا العام. إليك كيفية المتابعة.

تغير السلوك

تُعرف طريقة كيرجيوس في زيادة احتمالية نجاحها في القرارت باسم "تجميع الإغراءات"، وفقًا لكاتي ميلكمان، أستاذة العمليات والمعلومات والقرارات في مدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا.

تشرف ميلكمان على أبحاث كيرجيوس وهي أيضًا مؤلفة كتاب قادم بعنوان "كيف تتغير: علم الانتقال من حيث أنت إلى حيث تريد أن تكون".

اختبرت كيرجيوس وميلكمان تجميع الإغراءات في دراسة نُشرت هذا العام لأكثر من 6000 عضو في نوادي اللياقة البدنية على مدار 24 ساعة حول الولايات المتحدة. أُعطيت مجموعة واحدة كتابًا صوتيًا مجانيًا مع التشجيع على الاستماع إليه أثناء التمرين؛ حصلت المجموعة الثانية على كتاب صوتي مجاني بدون دفع إضافي، ومجموعة ثالثة لم تتسلم الكتاب.

أولئك الذين جمعوا بوعي إغراء الكتاب المسموع المجاني بممارسة الرياضة كانوا أكثر عرضة بنسبة 10٪ إلى 14٪ للتمرين الأسبوعي مقارنة بأولئك الذين لم يكن لديهم كتاب.

يمكن أن يعمل هذا المفهوم نفسه في مواقف أخرى.

اخلق حافزًا: نظرًا لأن ميلكمان، والدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، تفكر في وضع قرار للبقاء بعيدًا عن هاتفها وتكون أكثر حضوراً مع أسرتها أثناء العشاء.

إحدى الطرق التي يمكن أن تحقق ذلك هي أن تجعل زوجها يتبرع لجمعية خيرية في كل مرة تتسلل فيها وتستجيب لطنين على هاتفها أثناء العشاء.

أنشئ خطة: لتحديد الهدف، يمكنك اتباع إطار عمل WOOP ، والذي يرمز إلى الرغبات والنتائج والعقبات والتخطيط. هذا يعني البدء برغبة وتخيل نتيجة إيجابية يمكن أن تنبثق من تحقيق هذا الهدف. ثم تحدد أي عقبات تعوقك، قبل أن تضع خطة للتعامل مع ذلك.

وضع الأشياء بظهر بعضها: يشبه تجميع الإغراءات، ويشير إلى تكديس نشاط ترغب في البدء به بعد عادة روتينية. كثير من الناس ينظفون أسنانهم كل يوم، لكن القليل منهم يستخدمون الخيط. لذلك صمم علماء بريطانيون دراسة طُلب فيها من مجموعة من الناس استخدام الخيط قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، ومجموعة أخرى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

بعد ثمانية أشهر، كان لدى أولئك الذين تدربوا على استخدام الخيط بعد تنظيف الأسنان عادة أقوى من المجموعة الأخرى.

ضع إطارًا لقرارك بشكل إيجابي: أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء نُشرت في مجلة PLOS One أن صياغة القرار بشكل إيجابي قد يكون وسيلة لزيادة احتمالية نجاحك.

لاحظ باحثون من جامعة ستوكهولم وجامعة لينشوبينج في السويد أن من يضعون أهدافا ذات "نهج" معين كانوا أكثر احتمالا بنسبة 12٪ للنجاح من أولئك الذين لديهم أهداف تتمحور حول تجنب شيء ما.

لذا فكر في صياغة القرار الخاص بك ، "أريد أن أبدأ ركوب الدراجات" بدلاً من، على سبيل المثال، "أريد الإقلاع عن تناول الآيس كريم".

يوم الغش: الزلات تحدث. لذا ضعهم في الاعتبار. بدلاً من محاولة التأمل كل يوم، يمكن أن يكون هدفك هو التأمل خمسة من سبعة أيام في الأسبوع.

ابحث عن شريك: إلى جانب التركيز على كتابة الأوراق والبحث عن عمل، لدى كيرجيوس أيضًا قرار لممارسة اليوغا لمدة 15 دقيقة كل مساء مع والدتها.

وقالت: "بهذه الطريقة، يمكننا أن نكون أداة التزام لبعضنا البعض".

هل تتفاعل كثيرًا على تويتر أو فيسبوك؟ أعلن عن قراراتك على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن مجتمعك من مساعدتك أيضًا في تحميلك المسؤولية.

بداية جديدة

قالت ميلكمان: "أنا معجبة جدًا بعملية وضع قرارات العام الجديد. أنا معجبة بقرارات بداية الأسبوع، وقرارات بداية الشهر، وقرارات بعد الرفض وقرارات ما بعد الظهيرة".

يأتي هذا الإيمان من دراسة ما تسميه تأثير "البداية الجديدة"، والذي لاحظته في دراسة عام 2014. ولاحظت هي وزملاؤها أن زيارات الصالة الرياضية والالتزامات وعمليات البحث على Google لمصطلحات مثل "نظام غذائي" تزداد جميعها في أوقات معينة.

يمكن أن تكون "فترات المحاسبة العقلية" الجديدة هذه بداية فصل دراسي جديد أو عيد ميلاد أو عطلة.

وقالت: "أحب أن هناك لحظات في حياتنا عندما نتراجع نوعًا ما ونقيم ما يمكننا القيام به بشكل أفضل وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي ننمو بها".

وإذا كنت قلقًا بشأن وضع قرار هذا العام لأنه قد لا ينجح، فهناك ميزة في المحاولة على أي حال، لمعرفة ما يمكن أن يعلمك التمرين.