بينها 5 دول بالمنطقة.. رصد "B.1.1.7" في 37 دولة حول العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- منذ اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة، ارتفع عدد الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 37 دولة على الأقل، بينها 5 دول من منطقة الشرق الأوسط.

وتم رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، المعروفة باسم "B.1.1.7"، في 3 دول عربية هي لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دولتين من المنطقة هما إسرائيل وتركيا.

وفيما يلي قائمة الدول الـ37 التي أعلنت رصد السلالة الجديدة حتى الآن:

دول المنطقة

لبنان

الأردن

الإمارات العربية المتحدة

إسرائيل

تركيا

أوروبا

المملكة المتحدة

ألمانيا

فرنسا

إيطاليا

سويسرا

هولندا

إسبانيا

البرتغال

بلجيكا

الدنمارك

النرويج

السويد

فنلندا

آيسلندا

أيرلندا

مالطا

لوكسمبورغ

الأمريكيتان

الولايات المتحدة الأمريكية

كندا

البرازيل

تشيلي

جامايكا

آسيا

الصين

الهند

اليابان

باكستان

سنغافورة

كوريا الجنوبية

تايلاند

فيتنام

أستراليا

نيوزيلندا